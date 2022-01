Cibles 2022 : chaînes d’approvisionnement et États

Howard Solomon - 03/01/2022

Des attaques contre des chaînes d’approvisionnement et contre des États marqueront 2022, selon un fournisseur de produits de sécurité informatique.

Des attaques contre des chaînes d’approvisionnement, de même que la cyberguerre entre des États rivaux, continueront de causer des ennuis à des responsables de la sécurité de l’information (RSI) en 2022, selon Check Point Software dans ses prévisions annuelles.

Les attaques de chaînes d’approvisionnement seront plus courantes, a déclaré l’entreprise de produits de sécurité informatique, ce qui conduira des États à commencer à établir des réglementations pour faire face à ces attaques et pour protéger les réseaux. Des États envisageront aussi de collaborer avec le secteur privé, ainsi qu’avec d’autres pays, pour identifier et cibler davantage de groupes de menaces qui sont actifs mondialement et régionalement.

Check Point espère aussi en découvrir plus au sujet de l’impact global de l’attaque Sunburst contre la suite logicielle de surveillance réseau Orion de SolarWinds.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

