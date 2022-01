Bilan de l’année 2021 – les TI assaillies

Jim Love - 03/01/2022

Si Charles Dickens avait été vivant aujourd’hui, son œuvre célèbre aurait peut-être commencée par « C’était la pire des époques, et d’autres choses étaient simplement décevantes ».

C’était l’impression générale qui se dégageait alors que nous faisions notre récapitulatif éditorial de fin d’année 2021. Cette année, nous avons sondé notre groupe éditorial mais nous avons aussi invité un groupe de nos lecteurs à nous rencontrer et à valider notre analyse.

Cette approche fait partie de nos résolutions du Nouvel An depuis 2020, pour impliquer davantage nos lecteurs et nous assurer que nous fournissons du contenu intéressant et pertinent. Nous avons mis en place un processus qui nous permet de recueillir vos commentaires sur tous les articles que nous publions, et vous avez été nombreux à les partager avec nous. Nous lisons chacun et chacune.

Ces séances en personne nous permettent, au moins virtuellement, de parler directement à nos lecteurs et d’entendre ce qu’ils ont à dire. De toute évidence, notre groupe de fin d’année était d’accord, 2021 a été une année difficile pour les technologies de l’information.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Tags: bilan 2021