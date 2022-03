Hashtag Tendances, 3 mars 2022 — Effets boule de neige du conflit en Europe; et plus

Dominique Lemoine - 03/03/2022

Hashtag Tendances, 3 mars 2022 — Enjeux d’externalisation; restrictions technologiques; des pirates informatiques choisissent leur camp; et plus.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé des nouvelles technologiques jusqu’à maintenant cette semaine. Nous sommes le jeudi 3 mars 2022.

Enjeux d’externalisation avec la situation en Europe

Le conflit en Europe perturbe l’accès à des ressources humaines en TI et en ingénierie, selon Bloomberg et Forbes.

En temps normal, une entreprise sur cinq parmi celles qui font partie du classement d’entreprises Fortune 500 utilisent des services de technologies de l’information ukrainiens. Ces entreprises incluent Google, Microsoft, Oracle et Samsung.

Elles sont attirées par de « minimes obstacles » administratifs, par des politiques fiscales « favorables », ainsi que par des développeurs et d’autres professionnels diplômés, qui parlent anglais, dans un fuseau horaire qui est plus facile à gérer que ceux d’Asie pour les entreprises d’Amérique et d’Europe.

Le secteur informatique ukrainien a d’abord été perçu comme une destination de délocalisation à faible coût, avant de passer à des compétences à plus forte valeur ajoutée, comme l’architecture de systèmes, l’analyse commerciale et la conception d’expériences.

Restrictions technologiques contre la Russie

L’Union européenne impose depuis vendredi des restrictions sur les exportations en Russie de produits technologiques.

Ces restrictions concernent surtout les produits de connectivité qui « pourraient contribuer à l’amélioration technologique » du secteur de la sécurité et de la défense de la Russie.

Ces restrictions s’appliquent au commerce des semi-conducteurs, des équipements de pointe et des pièces de rechange, pour les secteurs de l’aviation, de l’espace et du raffinage du pétrole.

Ces restrictions incluent aussi les produits et les services d’assistance technique, de maintenance, d’assurance et de réassurance liés aux produits technologiques concernés.

Apple, AMD, Ericsson, Google, Intel et TSMC font partie des entreprises qui ont décidé de limiter leur commerce avec la Russie.

Anonymous et Conti ont choisi leur camp

Le groupe de cyberactivistes Anonymous s’est déclaré officiellement en cyberguerre contre le gouvernement russe.

De son côté, le groupe de rançongiciels Conti a dit condamner la guerre, mais défendre la Russie contre des actions occidentales.

Conti a prévenu qu’il ripostera contre toutes cyberattaques et activités de guerre lancées contre la Russie par d’autres pays.

Les groupes de piratage Sandworm, The Red Bandits et UNC 1151 ont aussi choisi le camp de la Russie, selon The Record.

Les États-Unis s’opposent à une taxe sur le numérique au Canada

Le bureau du représentant américain au commerce (USTR) a remis des commentaires officiels au gouvernement du Canada, suggérant de ne pas adopter de taxe sur les services numériques (TSN).

Les États-Unis conseillent au gouvernement fédéral du Canada d’abandonner ses projets de taxe sur les services numériques, afin de se concentrer plutôt sur un plan multilatéral pour un impôt minimum mondial pour les entreprises multinationales.

Selon les États-Unis, l’approche actuelle du Canada est unilatérale et risque de compromettre le plan multilatéral en encourageant d’autres pays à prendre des mesures unilatérales.

