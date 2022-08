Beanfield acquiert Urbanfibre, élargissant sa portée à Vancouver

Le fournisseur d’accès Internet torontois Beanfield Metroconnect élargit la portée de son service sur la côte ouest par l’acquisition d’Urbanfibre le 28 juillet.

Basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, Urbanfibre fournit depuis 30 ans des services d’accès Internet à des immeubles résidentiels de plusieurs étages et commerciaux. Elle dessert des clients des secteurs public et privé. Son réseau de fibre optique dédié couvre la ville de Vancouver et complète naturellement les activités de Beanfield.

Beanfield exploite ses réseaux de fibre optique en propriété exclusive à Toronto et à Montréal. La société a noté dans son communiqué de presse qu’elle dessert désormais plus de 3000 bâtiments commerciaux et résidentiels.

« En joignant nos forces, nous pourrons nous appuyer sur nos vastes expériences et élargir nos offres », a déclaré Jon Paul Janze, directeur général d’Urbanfibre dans un communiqué de presse . « Cela garantira une véritable concurrence et la résilience du réseau dans toute la région du Grand Vancouver. »

Pour le moment, Urbanfibre continuera d’opérer sous sa marque d’origine et les clients ne verront aucun changement à leurs forfaits ou à leurs tarifs sur le réseau existant.

Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois