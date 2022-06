Balado Hashtag Tendances, 9 juin 2022 — La saga Twitter-Musk, pas de télétravail chez Tesla, réduction des délais de résolution et plus.

Renaud Larue Langlois - 09/06/2022

Balado Hashtag Tendances, 9 juin 2022 — La saga Twitter-Musk continue, le télétravail inacceptable chez Tesla, des délais de résolution plus courts et la parité entre les réflex numériques et les téléphones intelligents.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé hebdomadaire des sujets technologiques les plus tendance sur les réseaux sociaux. Nous sommes le jeudi 9 juin 2022.



La saga Twitter-Musk continue

Un nouveau chapitre s’inscrit dans l’interminable saga de l’acquisition de Twitter par le milliardaire Elon Musk. Dans un courriel envoyé à l’autorité américaine des marchés financiers, celui-ci menace de renoncer au rachat de Twitter si le réseau social ne lui fournit pas les données sur les faux comptes d’utilisateurs.

On se souviendra que Twitter affirmait que la proportion de faux comptes était de moins de 5% de ses 229 millions d’utilisateurs. Musk avait cependant des doutes sur ce chiffre et il avait annoncé la suspension de la transaction dans l’attente de détails sur la réelle proportion de faux comptes.

L’entrepreneur estime que ce refus de transmettre ces précisions soulève de nouveaux soupçons sur une possible volonté de la société de dissimuler les données demandées en raison des craintes de ce que leur analyse par Musk mettra au jour.

Le télétravail inacceptable chez Tesla

Les déclarations d’Elon Musk sur le télétravail ont également occupé la toile cette semaine. Dans un courriel envoyé aux dirigeants de Tesla et dont le sujet était « le télétravail n’est plus acceptable » le PDG a précisé qu’ils devaient passer un minimum de 40 heures par semaine au bureau ou quitter Tesla.

Dans son courriel, Musk ajoutait qu’il serait prèt à considérer des requêtes pour du télétravail dans certaines circonstance en précisant que de telles requêtes devraient être « exceptionnelles » pour être approuvées. « Travailler 40 heures par semaines, a-t-il déclaré, est moins que ce qu’on exige des travailleurs d’usine ».

Des délais de résolution plus courts

Un rapport publié récemment par Freshwork et basé sur l’analyse de 62 millions de d’incidents et pannes dans 86 pays et plus de 4 200 organisations, observe une amélioration globale de 23 % de la vitesse de résolution par rapport à 2020. Selon les données recueillies, le temps de résolution moyen a diminué de sept heures

Parmi les raisons de cette amélioration on note l’outillage et l’automatisation croissante des processus. Ainsi, l’usage de bots a permis aux équipes TI d’éviter le traitement manuel de près de 60% des problèmes. D’autres technologies telles que l’apprentissage machine ou la collaboration contextuelle améliorent aussi les délais de réponse et de résolution mais dans des proportions moindres.

La parité entre les réflex numériques et les téléphones intelligents

Sony, la société réputée pour sa console de jeu Playstation et ses appareils photo professionnels, a fait une prédiction audacieuse : les appareils photo qui équipent les téléphones intelligents dépasseront les appareils photo reflex professionnels d’ici 2024.

Les appareils photo reflex numériques sont utilisés depuis longtemps par les photographes professionnels. Mais le président de Sony Semiconductor Solutions a déclaré que ceux-ci atteindraient la parité en termes de qualité d’image avec les téléphones intelligents en 2024.

La qualité d’image des téléphones intelligents ne cesse de s’améliorer à chaque génération grâce aux progrès de la technologie des capteurs et des logiciels utilisant l’intelligence artificielle. Cela dit, Sony ne s’est jamais soucié des reflex numériques, se concentrant principalement sur les appareils photo numériques professionnels sans miroir, qui fonctionnent différemment des reflex numériques.

Écoutez aussi :

Hashtag Tendances, 2 juin 2022 — L’ère exascale, des réunions plus dynamiques, les actionnaires de Twitter contre Musk et plus

Hashtag Tendances, 26 mai 2022 — Baisse des ventes chez Cisco, la réparation libre-service chez Apple, les 15 ans de Google Maps et plus.

Hashtag Tendances, 19 mai 2022 — Votre temps d’écran nuit à vos enfants, des lunettes Google, le sens du toucher pour les robots, et plus.

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinentes balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français.

De plus, n’oubliez pas de vous abonner à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.

Tags: DSLR