Hashtag Tendances, 26 mai 2022 — Baisse des ventes chez Cisco, la réparation libre-service chez Apple, les 15 ans de Google Maps et plus.

Renaud Larue Langlois - 26/05/2022

Balado Hashtag Tendances, 26 mai 2022 — Baisse des ventes chez Cisco, la réparation libre-service chez Apple, un DBA condamné à 7 ans de prison et Google Maps a 15 ans.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé des nouvelles technologiques cette semaine. Nous sommes le jeudi 26 mai 2022.



Baisse des ventes chez Cisco

Cisco craint de voir ses ventes souffrir d’une baisse significative pour le trimestre en cours rapporte le site Le Mag IT. Elle attribue cette contre performance aux blocages liés à la Covid-19 en Chine qui ont gravement perturbé sa chaîne logistique. D’ici au 31 juillet, l’entreprise prévoit que son chiffre d’affaires pourrait chuter de 1 % à 5,5 %. C’est loin de ce que prévoyaient les analystes économiques, qui misaient plutôt sur une croissance de 6 %.

Selon le directeur financier de Cisco, Scott Herren, ces prédictions découlent uniquement des contraintes sur la chaîne d’approvisionnement. Selon lui, la demande des entreprises pour des produits Cisco n’aurait pas changé par rapport à la période précédant ces perturbations, une époque où Cisco faisait état de revenus en croissance.

La réparation libre-service chez Apple

Apple annonçait il y a quelques mois son programme de réparation en libre-service pouvant fournir outils, manuels d’instructions et pièces de rechange aux clients désireux de procéder eux-mêmes au remplacement de certaines composantes. Mais comme a pu le constater Sean Hollister du site The Verge, même une réparation simple devient une corvée pénible.

Pour remplacer la pile de son iPhone Mini, il a dû laisser un dépôt de 1200 $ pour une trousse de réparation de 36 kg. Apple le prévenait qu’elle conserverait le dépôt si les outils ne lui étaient pas retournés dans les sept jours. À l’issue d’une procédure de remplacement complexe, il a dû contacter l’entreprise de logistique d’Apple pour activer la pile, même s’il s’agissait d’une pièce Apple authentique. Hollister en conclut qu’un tel remplacement est très risqué et n’encourage aucunement le droit à la réparation.

Un DBA condamné à 7 ans de prison

Un administrateur de système a été envoyé en prison pour 7 ans après avoir effacé plusieurs bases de données financières. Han Bing, un administrateur de base de données pour une firme chinoise de courtage immobilier, souhaitait démontrer son point de vue après que ses supérieurs aient ignoré une brèche de sécurité qu’il avait découverte.

Les autorités sont parvenues à le coincer en faisant une concordance des journaux d’accès aux serveurs et des vidéos de surveillance. Il n’a pas été possible de récupérer la plupart des données financières, ce qui a valu à Bing une sentence de 7 ans. Le tort subi est plus large que la perte des données puisque l’entreprise a dû interrompre ses opérations durant la récupération.

Google Maps a 15 ans

Google Maps célèbre cette année son quinzième anniversaire. Pour l’occasion, la société de Mountain View apporte des améliorations à sa populaire application. Entre autres, un historique des images d’immeubles présent dans Street View sera dorénavant disponible sur iOS et Android, permettant d’en voir l’évolution au fil du temps. On y accède en appuyant n’importe où sur l’écran en mode Street View et en sélectionnant « Voir plus de dates ».

Au fil des années, Google Maps a réussi à rejoindre plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde. On attribue ce succès à son impressionnante couverture et ses fonctions avancées qui, par exemple, affichent la circulation en temps réel dans 171 pays des 220 qui sont cartographiés.

