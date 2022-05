Hashtag Tendances, 19 mai 2022 — Votre temps d’écran nuit à vos enfants, des lunettes Google, le sens du toucher pour les robots, et plus.

Renaud Larue Langlois - 19/05/2022

Balado Hashtag Tendances, 19 mai 2022 — Votre temps d’écran nuit à vos enfants, des sites web collectent plus d’informations qu’on pourrait croire, des lunette Google qui font la traduction simultanée et doter les robots du sens du toucher.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé des nouvelles technologiques cette semaine. Nous sommes le jeudi 19 mai 2022.



Votre temps d’écran nuit à vos enfants

L’utilisation des médias numériques par les parents nuit au développement de leurs enfants. C’est ce que révèle une étude de l’Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, et de l’Université de Sherbrooke présentée la semaine dernière au congrès de l’Acfas.

Les chercheurs ont recruté 316 parents d’enfants d’âge préscolaire qui ont rapporté leur nombre d’heures par jour d’utilisation des téléviseurs, ordinateurs, jeux vidéo, tablettes et téléphones intelligents. Un an plus tard, les parents ont mesuré le développement global de leur enfant. Les analyses ont révélé que chaque heure d’utilisation parentale des médias numériques correspondait à une diminution du score de développement global des enfants.

Des sites web collectent plus d’informations qu’on pourrait croire

Certains sites Web grand public collectent les informations saisies dans des formulaires numériques avant-même qu’elles soient envoyées. Des chercheurs de trois universités ont parcouru les 100 000 sites Web les plus importants et ont découvert que plus de 4 700 d’entre eux collectaient des données avant que l’utilisateur clique sur « Soumettre ». La plupart de ces données ne semblent pas être collectées par les sites Web eux-mêmes, mais plutôt par les éléments publicitaires intégrés aux sites.

Les chercheurs ont déclaré que ces pratiques sont analogues aux enregistreurs de frappe, un type de logiciel malveillant qui enregistre les frappes au clavier. Les chercheurs ont également constaté que les modes d’enregistrement différaient d’un site à l’autre. Certains sites enregistraient les frappes au clavier tandis que d’autres envoyaient les formulaires remplis à des tiers.

Des lunette Google qui font la traduction simultanée

Google a présenté en avant-première mercredi dernier une paire de lunettes intelligentes capables de faire la traduction en temps réel. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a présenté une vidéo de démonstration des lunettes lors du I/O developer summit de Google. Bien qu’elles ne soient encore qu’un prototype, Google a déclaré que les lunettes peuvent montrer des traductions en direct à la personne qui les porte, a rapporté CNBC.

Une personne portant ces lunettes pourrait potentiellement comprendre ce qu’une autre personne dit simplement en lisant les sous-titres qui sont présentés à travers les lentilles pendant que l’autre personne parle. Une première tentative de lunettes intelligentes avait été faite par Google il y a quelques années, mais le produit n’avait pas été un succès en raison d’un lancement limité, d’un prix initial élevé et de problèmes de confidentialité.

Doter les robots du sens du toucher

BeBop Sensors, une société de technologies de capteurs intelligents en tissu, lance la gamme RoboSkin de revêtements ressemblant à la peau pour doter les robots humanoïdes et les prothèses de sensations tactiles. Essentiellement un système nerveux pour les robots, RoboSkin est la seule technologie qui s’adapte à toutes les parties du corps robotique.

La peau de ce capteur avancé à base de tissu peut être façonnée sur n’importe quelle surface, ce qui permet une adaptation rapide à n’importe quel robot ou prothèse. Selon l’entreprise, malgré les progrès de la robotique dans des domaines tels que la vision et l’ouïe, le sens du toucher, qui est essentiel pour une interaction pratique entre l’homme et le robot, est toujours absent. Comme les robots deviennent de plus en plus courants, ils doivent pouvoir interagir et apprendre avec tous les sens.

