Balado Hashtag Tendances, 20 avril 2023 — Le danger des prises USB, TikTok banni, l’intelligence artificielle et le chargement d’applications sur iOS

Balado Hashtag Tendances, 20 avril 2023 — Cette semaine : Méfiez-vous des prises USB publiques, TikTok interdit au Montana, Musk veut concurrencer OpenAI, des nouveaux produits d’intelligence artificielle pour AWS et Apple va permettre les applications en dehors de son App Store.



Méfiez-vous des prises USB publiques

Selon le FBI, il faut se méfier des prises USB gratuites pour charger son cellulaire dans les centres commerciaux et les aéroports. En effet, l’agence américaine affirme qu’elles pourraient servir à infecter vos appareils électroniques.

Sur Twitter, le détachement de Denver a déclaré : « Évitez d’utiliser les stations de charge gratuites dans les aéroports, les hôtels et les centres commerciaux. Des cybercriminels ont trouvé un moyen d’utiliser le port USB public pour introduire des logiciels malveillants sur les appareils. »

Pour contrer ces attaques, l’agence américaine conseille aux utilisateurs d’apporter leur propre chargeur et câble USB et d’utiliser les prises électriques disponibles pour éviter de devenir victime d’un maliciel.

TikTok interdit au Montana

Le Montana est passé à l’histoire vendredi dernier en devenant la première législature d’État à approuver une interdiction de TikTok affectant presque tous les appareils de l’État.

La première interdiction du genre, elle va bien au-delà des efforts antérieurs de l’État interdisant l’application sur les appareils gouvernementaux. Elle pourrait créer un précédent entraînant une vague d’interdictions de TikTok dans d’autres États dirigés par les républicains.

La Chambre des représentants de l’État a voté en faveur du projet de loi par une marge de 54 voix contre 43. Le Sénat de l’État du Montana avait déjà approuvé le projet de loi en mars, ce qui signifie que la seule chose qui l’empêche de devenir loi est la signature du gouverneur Greg Gianforte.

Une fois signée, l’interdiction entrera en vigueur en janvier 2024. Cependant, le projet de loi deviendrait nul si le Congrès promulguait sa propre interdiction nationale de TikTok et il ne s’appliquerait pas non plus si TikTok cédait ses activités américaines à une société hors-Chine.

Musk veut concurrencer OpenAI

Elon Musk aurait l’intention de s’attaquer à son ancien allié OpenAI, et tenterait actuellement d’amasser l’argent et les personnes nécessaires pour le faire. Le milliardaire peut exploiter les ressources de ses multiples entreprises pour accélérer le travail, mais il y a de bonnes raisons d’être sceptique quant à cette entreprise, qui pourrait être nommée X.ai.

Les rumeurs et les preuves circonstancielles selon lesquelles Musk mettrait sur pied une société d’intelligence artificielle pour concurrencer OpenAI existent à peu près depuis qu’il s’est séparé de la société – qu’il a aidé à financer à ses débuts – en 2018. Il n’a jamais caché son désaccord avec le choix de l’entreprise de rechercher la profitabilité plutôt que de demeurer une société de R&D pure et aussi avec sa tentative de construire des garde-fous éthiques à l’intelligence artificielle, qu’il semble considérer comme trop « woke ».

Des nouveaux produits d’intelligence artificielle pour AWS

Amazon vient de lancer une nouvelle suite de technologies d’intelligence artificielle. Celles-ci comprennent un modèle de langue élargi appelé Titan et un service d’infonuagique appelé Bedrock.

Bedrock permet aux entreprises de personnaliser des modèles fondamentaux, y compris des modèles de sociétés tierces telles que Anthropic, en utilisant leurs propres données. Il permettra aux clients de tester les technologies de l’intelligence artificielle sans avoir à gérer l’infrastructure qui les alimente. Amazon a également publié CodeWhisperer, un assistant de codage alimenté par l’intelligence artificielle qui est gratuit pour un usage individuel.

Apple va permettre les applications en dehors de son App Store

Les utilisateurs d’iPhone pourront télécharger des applications en dehors de l’App Store officiel sur iOS 17. Ce changement signifie que les développeurs n’auront plus à payer les frais de 15 à 30 %.

C’est que la loi européenne sur les marchés numériques exige que de telles entreprises ouvrent leurs services et plateformes à d’autres entreprises et développeurs. La loi aura un impact important sur les plateformes d’Apple.

Apple a déjà affirmé que les le chargement d’applications en dehors de son App Store créerait des problèmes de confidentialité et de sécurité pour les utilisateurs. L’entreprise doit se conformer à la nouvelle loi au risque de faire face à des amendes allant jusqu’à 20 % de son chiffre d’affaires mondial.

Écoutez également :

Hashtag Tendances, 13 avril 2023 — Un maliciel autonome, l’avenir incertain de Stability AI, Twitter, X Corp et l’IA et Poe

Hashtag Tendances, 6 avril 2023 — 4G lunaire, robots OpenAI, code source de Twitter, Google et l’IA et recyclage des batteries

Balado Hashtag Tendances! édition weekend, 3 mars 2023 — Une entrevue avec Guillaume Néron de Kyndryl

