Balado Hashtag Tendances, 28 juillet 2022 — Instagram, Facebook. la reconnaissance faciale et travailler chez Amazon

Balado Hashtag Tendances, 28 juillet 2022 — Cette semaine : des utilisateurs d’Instagram mécontents, un nouveau look pour Facebook, la reconnaissance faciale contestée et Amazon un employeur de choix.

Des utilisateurs d’Instagram mécontents

Des fans d’Instagram trouvent que leur application favorite ressemble trop à TikTok. Ils ont ainsi lancé la pétition en ligne « Make Instagram Instagram Again » qui réclame que le réseau social fasse marche arrière et redevienne une plateforme centrée sur la photographie.

Il est vrai que, de plus en plus, le fil d’actualité Instagram prend des airs de TikTok, une application de vidéo compétitrice connaissant un énorme succès. On voit par exemple sur Instagram de plus en plus de courtes vidéos appelées Reels, sélectionnées en fonction des intérêts des internautes, aux dépens des photos. Même la page d’accueil d’instagram, qui défile maintenant un item à la fois plutôt qu’en continu, reprend désormais l’allure de TikTok.

Les personnes derrièrent la pétition demandent aussi à ce que le fil d’actualité redevienne chronologique et que l’algorithme favorise les photos et les contenus des proches.

Un nouveau look pour Facebook

Le nouveau look de la page d’accueil de Facebook relèguent les amis et la famille au second plan. Celle-ci sera désormais consacrée à des contenus choisis par une intelligence artificielle en fonction des goûts présumés des utilisateurs.

Dans la dernière mise à jour de son application, Facebook sépare désormais les contenus choisis par les utilisateurs des contenus sélectionnés par la plate-forme elle-même – pour mieux les mettre en avant.

Ceux qui se servent de Facebook pour prendre des nouvelles de leur famille et de leurs amis, vont devoir changer leurs habitudes. C’est désormais sur une page baptisée « Fil de publications » qu’il faudra se rendre pour consulter les publications de vos amis, groupes, etc. dans l’ordre chronologique.

Il s’agit pour Meta d’une façon de donner un coup de jeune à Facebook car bien que le réseau social reste le plus utilisé au monde avec 2,8 milliards d’utilisateurs, il peine à séduire les nouvelles générations, plus attirées par Instagram, YouTube et surtout TikTok.

La reconnaissance faciale contestée

Selon Engadget et The Guardian, Kmart et Bunnings ont temporairement arrêté l’utilisation de la reconnaissance faciale dans leurs magasins australiens alors que le Bureau du Commissaire australien à l’information (OAIC) ​​enquête sur les implications de ces systèmes en matière de confidentialité.

Les deux sociétés ont déclaré qu’elles utilisaient la technologie de reconnaissance faciale à des fins de sécurité et Kmart affirme que sa principale utilisation de la technologie était de « prévenir les activités criminelles ». L’enquête a commencé à la mi-juillet, un mois seulement après que le groupe de défense des consommateurs « Choice » ait appris que Kmart et Bunnings testaient la reconnaissance faciale.

Ces systèmes ont fait l’objet d’un examen minutieux après avoir montré des préjugés sexistes et raciaux. Les grandes entreprises technologiques comme IBM et Microsoft se sont retirées de ces technologies et les politiciens américains exhortent les agences gouvernementales à cesser de les utiliser.

Amazon un employeur de choix

Selon LinkedIn, Amazon serait la meilleure entreprise pour laquelle travailler en 2022, devant Alphabet et Well Fargo. Dans son classement, LinkedIn a félicité Amazon pour avoir investi dans sa main-d’œuvre. L’entreprise a annoncé qu’elle doublait le salaire de base maximum pour ses travailleurs de la technologie d’entreprise et a augmenté le salaire moyen des employés d’entrepôt l’année dernière.

De plus, l’entreprise a investi 1,2 milliards de dollars pour élargir ses initiatives de perfectionnement. Amazon paie désormais également 100% des frais de scolarité des employés de première ligne, ainsi que les frais associés aux GED et aux certificats de compétence en anglais.

Écoutez aussi :

