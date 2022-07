Balado Hashtag Tendances, 21 juillet 2022 — Arnaque sur Google, Microsoft AirSim, les chiffres de Netflix et poursuites contre Uber

Renaud Larue Langlois - 21/07/2022

Balado Hashtag Tendances, 21 juillet 2022 — Une micro-arnaque sur Google, le projet AirSim de Microsoft, des résultats meilleurs que prévus pour Netflix et des poursuites contre Uber.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé hebdomadaire des sujets technologiques dont on parle sur les réseaux sociaux. Nous sommes le jeudi 21 juillet 2022.



Une micro-arnaque sur Google

Le New York Times rapportait cette semaine qu’une nouvelle forme d’extorsion gagne en popularité dans plusieurs États américains. Le malicieux stratagème vise tout particulièrement les restaurants. De nombreux établissements aux États-Unis de San Francisco à New York en passant par Chicago ont eu la surprise de trouver une avalanche d’avis négatifs à leur sujet sur Google même si certains de ceux-ci étaient détenteurs d’étoiles Michelin.

Il semble que les arnaqueurs n’aient que peu d’ambition puisque les restaurateurs ciblés ont par la suite reçu des courriels exigeant… 75 $ en chèques-cadeaux Google Play pour faire disparaître ces mauvaises notes et éviter que d’autres soient ajoutées. Un des arnaqueurs déclarait dans sa communication : « Nous réalisons que ce que nous faisons est illégal et injuste, mais nous n’avons pas le choix ». Google, de son côté, a annoncé qu’elle mène une enquête sur cette pratique et elle affirme avoir commencé à effacer certaines mauvaises notes.

Le projet AirSim de Microsoft

Dans le cadre du Farnborough International Airshow, Microsoft annonçait cette semaine le lancement de son projet AirSim. Il s’agit d’une nouvelle plateforme qui repose sur Microsoft Azure et qui permet de construire, d’entraîner et de tester en toute sécurité des avions autonomes par le biais d’une simulation en haute fidélité. L’expertise de Microsoft dans le domaine ne fait aucun doute, son logiciel Flight Simulator étant l’un des plus réputés sur le marché.

Le projet AirSim utilise la puissance d’Azure pour générer d’énormes quantités de données et former des modèles d’intelligence artificielle simulant les actions exactes à entreprendre à chaque phase de vol, du décollage à l’atterrissage. Il offre également des bibliothèques d’environnements 3D simulés représentant divers paysages urbains et ruraux ainsi qu’une suite de modèles d’intelligence artificielle sophistiqués et pré-entraînés.

Des résultats meilleurs que prévus pour Netflix

C’est cette semaine que le géant du streaming Netflix a annoncé ses résultats et les chiffres sont décevants. En effet, la société a révélé qu’elle avait perdu quelque 970 000 abonnés supplémentaires. Bien qu’il s’agit en soi d’une mauvaise nouvelle, c’est tout de même bien en deçà de ce que Netflix avait prévu à l’origine. La plateforme de streaming avait déclaré plus tôt cette année qu’elle prévoyait de perdre jusqu’à 2 millions d’abonnés.

Par ailleurs, la société reste optimiste quant au troisième trimestre alors qu’elle prévoit que le nombre de ses abonnés augmentera à nouveau. Netflix essaie également différentes façons d’améliorer ses résultats. La société prévoit, par exemple, lancer un nouveau niveau d’abonnement à faible coût financé par de la publicité. Il est prévu que ce niveau d’abonnement ne donnera pas initialement aux utilisateurs l’accès à tout le contenu de la plate-forme.

Poursuites contre Uber

La société Uber est poursuivie par plus de 500 femmes qui affirment avoir été agressées par leurs chauffeurs. CNBC a rapporté que le cabinet d’avocats qui a déposé la plainte prétend qu’il représente environ 550 clients avec des litiges contre Uber et qu’au moins 150 autres font l’objet d’une enquête. Dans une déclaration envoyée à CNBC, un porte-parole d’Uber a refusé de commenter le litige, mais a déclaré que la société prenait chaque plainte au sérieux.

Dans son deuxième rapport de sécurité publié il y a à peine deux semaines, la société a déclaré avoir reçu quelque 3 800 signalements des cinq catégories d’agressions sexuelles les plus graves en 2019 et 2020. La société avait précédemment déclaré qu’elle ne pouvait être tenue responsable de ses chauffeurs, qui sont considérés comme des entrepreneurs indépendants.

