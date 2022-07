Balado Hashtag Tendances, 14 juillet 2022 — Twitter vs Musk, Facebook en inuktitut, retrait sur Twitter et VPN malveillants

Renaud Larue Langlois - 14/07/2022

Balado Hashtag Tendances, 14 juillet 2022 — La saga Twitter-Musk se poursuit, Facebook en inuktitut, se retirer d’une enfilade sur Twitter et des VPN malveillants.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé hebdomadaire des sujets technologiques dont on parle sur les réseaux sociaux. Nous sommes le jeudi 14 juillet 2022.



La saga Twitter-Musk se poursuit

L’interminable saga de l’achat de Twitter par le milliardaire Elon Musk a connu deux nouveaux chapitres dans la dernière semaine. D’abord, on apprenait le 8 juillet que Musk retirait son offre d’achat de 44 milliards de dollars, alléguant que Twitter n’avait pas été en mesure de lui fournir les garanties demandées sur le nombre de « faux » utilisateurs que compte la plateforme.

On apprenait quelques jours plus tard que Twitter poursuit Musk devant un tribunal du Delaware spécialisé en droit des affaires pour le contraindre à aller de l’avant avec son projet d’acquisition. L’entreprise affirme que Musk aurait « prétendu suspendre l’accord en attendant de satisfaires des conditions imaginaires, failli à son obligation de trouver du financement, enfreint son devoir de réserve et utilisé des informations confidentielles à de mauvaises fins ».

Facebook en inuktitut

On apprenait la semaine dernière que Facebook est désormais disponible en inuktitut, la langue parlée par les Inuits du Nord-Est canadien. L’initiative est le résultat d’un travail de plusieurs années en partenariat avec Nunavut Tunngavik Incorporated afin de promouvoir l’utilisation courante de cette langue dans les collectivités du Nunavut.

L’interface traduite est donc disponible pour plus de 35 000 personnes de l’Inuit Nunangat, la patrie des Inuits du Canada, dont la langue maternelle est l’inuktitut. La traduction est également offerte aux usagers de Facebook du monde entier.

La traduction a été faite par le Pirurvik Centre, un centre de services de traduction et de formation d’Iqaluit, la capitale du Nunavut. Pirurvik a veillé à ce que la traduction soit de qualité exceptionnelle et fidèle à la terminologie technique existante.

Se retirer d’une enfilade sur Twitter

La plateforme Twitter vient de lancer une fonctionnalité de retrait d’une mention (qu’on appelle « Unmentionning » en anglais), afin de permettre à une personne de se retirer d’un échange de gazouillis.

La nouvelle fonctionnalité peut servir aux utilisateurs qui voient leur profil être mentionné dans un commentaire ou une enfilade. Le retrait de l’identification aura pour effet de ne plus recevoir de notifications en lien avec la conversation. La personne qui l’utilise dans une conversation ne pourra également plus être mentionnée à nouveau dans celle-ci par d’autres utilisateurs.

L’option est disponible en cliquant sur les trois points dans le coin supérieur droit d’un commentaire où l’option de « quitter cette conversation » est maintenant disponible.

Des VPN malveillants

Une équipe de chercheurs de l’Université de Sherbrooke, dirigée par le professeur Marc Frappier a découvert que certains services de réseau privé virtuel gratuits (qu’on appelle également RPV ou VPN en anglais) servaient en fait de paravent pour des activités criminelles sur le web.

Les utilisateurs de ces RPV « prêtent » en effet leur adresse IP pour devenir un « proxy résidentiel » dans un réseau 911.re qui la rend accessible sans aucune vérification. Plus de 120 000 de ces « proxys résidentiels malveillants » ont été identifiés par Frappier et son équipe. Des noms tels que MaskVPN et DewVPN font partie de la liste.

