Balado Hashtag Tendances, 7 juillet 2022 — Énergie infinie, bannir TikTok, nouveau service d’Amazon et Meta serre la vis

Renaud Larue Langlois - 07/07/2022

Balado Hashtag Tendances, 7 juillet 2022 — De l’énergie pour des milliards d’années, bannir TikTok, un nouveau service d’analyse d’Amazon et Meta serre la vis.

Nous sommes le jeudi 7 juillet 2022.

De l’énergie pour des milliards d’années

Quaise Energy, une entreprise issue du Massachusetts Institute of Technology veut employer des rayons X afin de faire fondre le roc et ainsi créer le trou le plus profond qui soit afin d’y capturer l’énergie géothermique. L’entreprise affirme être en mesure d’extraire de l’énergie à un échelle suffisante pour subvenir aux besoins énergétiques de l’humanité pour des milliards d’années.

Pour y arriver, elle prévoit utiliser un appareil appelé gyrotron qui émet des micro-ondes capables de vaporiser le roc. L’utilisation d’une telle technologie élimine la nécessité d’utiliser des équipements de forage compliqués.

L’énergie géothermique est présente au cœur-même de notre planète. Il s’agit de la chaleur générée durant sa formation initiale et de la décomposition radioactive des minéraux qui produit de la chaleur.

Bannir TikTok

Une commissaire de la Federal Communications Commission des États-Unis (la FCC), Brenda Carr, demande à Apple et à Google de retirer l’application TikTok de leur magasin d’applications respectif. Carr affirme que TikTok fonctionne comme un outil de surveillance qui récolte des quantités importantes d’information personnelle et confidentielle sur les citoyens des États-Unis.

ByteDance, la société derrière l’application bien connue de partage de courtes vidéos, réplique en affirmant que son processus d’approbation de l’accès aux données est supervisé par une équipe de sécurité américaine et que les données ne sont utilisées que lorsque c’est absolument nécessaire et sous une supervision très stricte.

Un nouveau service d’analyse d’Amazon

Amazon lance un nouveau service d’analyse des magasins de détail physiques qui offre aux marques des informations sur les performances de leurs produits, promotions et campagnes publicitaires. Le nouveau service, appelé Store Analytics, donne aux marques des informations anonymisées sur leurs produits vendus dans les magasins Amazon Go et Amazon Fresh aux États-Unis qui utilisent les technologies Just Walk Out et Dash Cart.

La société affirme que le nouveau service permettra aux marques d’accéder à des informations sur la manière dont leurs produits sont découverts, évalués et achetés, ce qui les aidera ensuite à prendre des décisions éclairées concernant les promotions et les campagnes publicitaires. Les marques auront également accès à des données anonymisées sur le classement et les performances de leurs produits.

Meta serre la vis

Mark Zuckerberg avertit son personnel que Facebook « serrera la vis » afin d’éliminer les employés sous-performants. Meta, la société mère de Facebook, commencera donc à éliminer le personnel qui n’est pas en mesure de rencontrer certains indicateurs de performance.

Par ailleurs, Meta a réduit ses embauches alors que la croissance lente et les vents contraires macroéconomiques poussent l’entreprise à revoir à la baisse ses perspectives économiques. Elle embauchera donc cette année 30 % moins d’ingénieurs que prévu.

La société a terminé le premier trimestre de 2022 avec 28 % d’employés à temps plein de plus qu’un an plus tôt. Elle a entrepris un gel des embauches en mai alors que la croissance du nombre de ses utilisateurs et ses revenus publicitaires sont à la baisse..

