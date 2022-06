Balado Hashtag Tendances, 16 juin 2022 — Le chiffre Pi, Internet Explorer, poursuites contre meta et plus de liberté chez Microsoft

Renaud Larue Langlois - 16/06/2022

Balado Hashtag Tendances, 16 juin 2022 — Le chiffre Pi plus long que jamais, la retraite d’Internet Explorer, des poursuites contre Meta et plus de liberté pour le personnel de Microsoft.

Le chiffre Pi plus long que jamais

Des chercheurs de Google viennent d’établir un nouveau record en calculant la valeur du chiffre Pi jusqu’à 100 mille milliards de chiffres après la virgule ! Ils battent ainsi le record établi en 2021 par des chercheurs de l’université de Zurich qui avaient alors dévoilé 62,8 mille milliards de décimales du fameux nombre dont on connaît tous les premiers chiffres : 3,14159.

Pour y arriver, ils ont mis à contribution les ressources quasi infinies de Google Cloud. Le calcul a monopolisé – pendant près de 158 jours – une instance de calcul « Compute Engine N2 » dotée de 128 vCPU et 864 Go de RAM associée à 32 instances de stockage de type « Compute Engine N2 » dotées chacune de 16 vCPU au sein d’un réseau 32 Gbit/s et formant au total un espace de stockage de 663 téraoctets.

On connaît donc maintenant le cent mille milliardième chiffre après la virgule de Pi, et c’est un zéro.

La retraite d’Internet Explorer

Après plus de 25 ans de bons et loyaux services, c’est hier que Microsoft procédait au débranchement d’Internet Explorer « pour certaines versions de Windows 10 ». De plus en plus délaissé par les internautes, il est appelé à être remplacé par son cousin, Microsoft Edge, lancé en 2015. C’est cependant Google Chrome, utilisé par plus de 60 % des internautes selon le site Statcounter qui est de loin le plus populaire. Microsoft Edge compte quant à lui 8 % d’adeptes et Internet Explorer était le favori de 3,7 % des internautes en 2020.

Pour les entreprises ayant des outils ne fonctionnant que sous le vénérable navigateur, Microsoft a prévu le coup. Le navigateur Edge comprend depuis quelques années un mode compatible avec ces outils. La société promet par ailleurs que cette période de migration vers Microsoft Edge se poursuivra jusqu’en 2029, ce qui donne plusieurs années aux entreprises pour s’adapter.

Des poursuites contre Meta

Meta, la société mère de Facebook et Instagram fait face à huit poursuites en justice. On reproche à son algorithme de médias sociaux de causer un réel tort aux jeunes utilisateurs. Selon Bloomberg, les poursuites ont été déposées devant les cours fédérales du Texas, du Tennessee, du Colorado, du Delaware, de la Floride, de la Géorgie, de l’Illinois et du Missouri.

La plainte, déposée la semaine dernière, allègue que les plateformes de médias sociaux de Meta ont été conçues pour être dangereusement addictives, conduisant les enfants et les adolescents à visionner des contenus qui augmentent les risques de désordres alimentaires, de troubles du sommeil, de dépression et de suicide.

Plus de liberté pour le personnel de Microsoft

Les employés de Microsoft pourront désormais rechercher des emplois dans d’autres grandes entreprises technologiques telles que Google ou Amazon, après que l’entreprise eut déclaré qu’elle n’appliquera plus les clauses de non-concurrence. Ces clauses sont parfois utilisées pour empêcher les employés d’aller vers des entreprises qui sont des concurrents directs.

Depuis mercredi de cette semaine, Microsoft supprime ces clauses des contrats d’embauche des employés et, à partir de maintenant, elle n’appliquera pas les clauses existantes aux États-Unis, a rapporté Business Insider.

Il s’agit de l’une des quatre mises à jour annoncées dans un article du blog de Microsoft. Les autres mises à jour incluent des plans pour mettre fin aux accords de non-divulgation, effectuer un audit sur les droits civils de ses politiques sur le lieu de travail existantes et s’engager à indiquer les échelles salariales dans toutes les descriptions de poste internes et externes.

