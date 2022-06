Bell lance un service Internet 3 gigabits dans la ville de Québec

Renaud Larue Langlois - 15/06/2022

Bonne nouvelle pour les résidents de la ville de Québec : Bell lance aujourd’hui un service Internet pure fibre qui permet des vitesses de téléchargement de 3 Gbit/s. La vitesse de téléversement de ce service est également de 3 Gbit/s.

Dans un communiqué, Bell affirme que le service offre « une expérience plus rapide pour travailler ou apprendre à la maison, et pour faire les choses que vous aimez le plus, avec des vitesses de téléchargement et de téléversement que le câble ne peut fournir ».

Ce forfait pure fibre illimitée de Bell comprend la borne universelle 4000 avec Wi-Fi 6, la plus récente technologie Wi-Fi sur le marché. Il est offert dans les secteurs admissibles de la ville de Québec et sera bientôt déployé dans d’autres régions de la province. Les clients peuvent profiter des vitesses gigabits à partir de seulement 79,95$ / mois.

« Il y a dix ans, la ville de Québec a été la première ville de la province à avoir accès à la fibre jusqu’au domicile de Bell et c’est avec grande fierté que Bell lance aujourd’hui les vitesses les plus rapides sur le marché aux citoyens de Québec. Nos clients peuvent maintenant obtenir des vitesses de téléchargement de 3 gigabits par seconde, soit 2 fois plus rapides que celles du câble, et des vitesses de téléversement de 3 gigabits par seconde, soit 30 fois plus rapides que celles du câble. Nous sommes ravis de continuer à offrir la vitesse et la fiabilité dont nos clients ont besoin afin qu’ils puissent faire ce qu’ils ont à faire en ligne encore plus rapidement » a déclaré Karine Moses, présidente, direction du Québec de Bell

On apprend en outre que Bell entreprend cette année une expansion ambitieuse de son réseau de fibre optique, avec des plans pour atteindre jusqu’à 900 000 foyers et entreprises supplémentaires dans une vaste partie du Canada avec des connexions directes par fibre. Le projet s’inscrit dans le cadre du programme historique des dépenses en immobilisations de Bell de près de dix milliards de dollars sur deux ans, maintenant dans sa deuxième année, afin de hâter le déploiement de ses réseaux de fibre large bande, 5G et des régions rurales.

Lire aussi :

Bell annonce la première zone AWS Wavelength au Canada

Internet haute vitesse pour tous : l’initiative progresse

Rogers offrira l’Internet à 8 Go/s aux clients résidentiels cet été

Tags: 3Gbps