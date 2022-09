Amilia, un des meilleurs endroits où travailler dans les technologies selon Great Place to Work

Amilia, une entreprise montréalaise qui offre une plateforme de commerce électronique destinée aux organisations de loisirs communautaires et municipales, figure au palmarès des Meilleurs lieux de travail dans le secteur des technologies au Canada selon Great Place to Work.

C’est la quatrième année consécutive que la société reçoit cette distinction. Elle est également reconnue parmi les Meilleurs lieux de travail pour les femmes et les jeunes travailleurs

Great Place to Work se présente comme une autorité mondiale en matière de certification pour les cultures de travail hautement fiables et performantes. Elle fournit les références et l’expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work publie la liste des Meilleurs lieux de travail en partenariat avec le Globe and Mail et représente les voix de 500 000 employés.

La nomination d’Amilia est le résultat d’une étude approfondie et indépendante menée par Great Place to Work et qui démontre que 97 % des employés affirment qu’Amilia est un excellent endroit où travailler grâce à son environnement flexible, créatif et collaboratif. La liste est fondée sur les commentaires des employés de centaines d’entreprises sondées par Great Place to Work. Pour figurer sur cette liste, les entreprises doivent avoir obtenu la certification Great Place to Work et avoir leur siège social au Canada.

« Amilia a été fondée sur les principes du travail d’équipe et de la créativité ; l’entreprise a grandi et prospère grâce au dévouement de nos employés. Chacun d’entre eux est le capitaine de leur (sic) propre bateau, naviguant vers notre mission de transformer l’industrie des activités récréatives. En retour, nous nous assurons qu’ils disposent d’un environnement de travail flexible et en constante évolution pour s’épanouir », déclare François Gaouette, PDG d’Amilia dans un communiqué.