Converge Technology Solutions nommée partenaire marketing Veeam de l’année 2022

Converge Technology Solutions Corp., un fournisseur de solutions informatiques et infonuagiques, de logiciel et de services, a été choisi comme partenaire marketing de l’année 2022 en Amérique du Nord par Veeam Software, une société du domaine de la protection des données et de la récupération en cas de rançongiciels.

Cette distinction récompense le réseau Veeam ProPartner qui tire le meilleur parti du moteur de marketing de Veeam pour mener des campagnes efficaces qui créent des opportunités, génèrent des pistes et permettent la conclusion de contrats, explique Converge dans un communiqué.

« Converge est ravie d’être nommée partenaire marketing de l’année de Veeam », a déclaré John Teltsch, directeur des revenus chez Converge. « L’équipe de marketing de Converge excelle dans la promotion des relations avec nos partenaires et la gestion des occasions qui se présentent dans le cadre des programmes de partenariat. Nous sommes fiers du travail de notre équipe dans l’élaboration de campagnes qui s’harmonisent avec la stratégie des partenaires de Veeam et nous nous réjouissons à l’idée de connaître le même succès en 2023. »

La cérémonie de remise des prix a eu lieu lors du VeeamON 2023, un événement communautaire pour les experts en récupération de données, qui se tient à Miami et se termine aujourd’hui.

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. Converge offre des services d’analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d’infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs.