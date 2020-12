Une plateforme pour véhicule intelligent signée BlackBerry et AWS

Marie Pâris - 02/12/2020

BlackBerry et AWS annoncent avoir conclu un partenariat de plusieurs années pour développer ensemble une nouvelle plateforme de données BlackBerry destinée aux véhicules intelligents.

Ce logiciel, baptisé IVY, est une plateforme connectée au nuage qui permet aux développeurs d’accéder en toute sécurité aux données captées par un véhicule et de les analyser. IVY associe le système intégré de BlackBerry QNX aux services en nuage d’Amazon.

Le logiciel peut fonctionner avec les systèmes d’exploitation de multiples véhicules et plusieurs modèles de déploiement en nuage afin d’assurer une compatibilité avec différents fabricants automobiles.

La plateforme gère ainsi les formats variés de données qui sont générés par les capteurs automobiles issus de différents fabricants. Les données peuvent ensuite être analysées via l’apprentissage automatique, facilitant ainsi le développement d’un véhicule et rendant sa commercialisation plus rapide.

Si aujourd’hui les fabricants de voitures mettent au point des systèmes spécifiques à chaque modèle, IVY permet aux développeurs de créer des services uniques pour différents types de véhicules. Les données sont partagées via l’API de la plateforme, d’où il est possible de contrôler les accès.

Le système fonctionne dans le véhicule mais peut aussi être géré depuis le nuage. BlackBerry a donné quelques applications potentielles d’IVY, par exemple celle de donner des suggestions qui s’appuient sur le comportement du conducteur ou les conditions météorologiques.

Les propriétaires de véhicules électriques pourraient aussi partager les informations de leur batterie automobile avec des réseaux extérieurs de recharge pour réserver un connecteur de chargement.

