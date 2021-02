Une entente entre Telus et Google pour soutenir la transformation numérique

Marie Pâris - 10/02/2021

Google Cloud et Telus annoncent une entente pour élaborer des solutions et services visant la transformation numérique de plusieurs secteurs, dont les technologies de communication, les soins de santé, l’agriculture, la sécurité et la domotique. Cette collaboration sur dix ans permettra aussi à Telus d’accélérer la modernisation du réseau et des technologies de l’information (TI).

Le partenariat vise notamment à redéfinir la prestation de solutions en soins de santé et en agriculture : miser sur l’efficacité et la collaboration entre fournisseurs de soins, améliorer la traçabilité des aliments pour offrir des produits plus frais et plus sains, ou encore aider les entreprises à simplifier leurs activités de réseau et de TI.

Google et Telus collaboreront également pour faire évoluer les technologies de domotique et de divertissement afin que davantage de clients profitent de leurs solutions.

Le fournisseur de télécommunications canadien veut accélérer son adoption du nuage public sur la plateforme d’entreprise de Google Cloud. Google Cloud deviendra aussi l’un des partenaires de Telus en matière de prestation de services 5G et d’informatique en périphérie mobile. La plateforme d’application gérée de Google Cloud Anthos sera mise à profit.

Telus se servira de l’intelligence artificielle du centre de contact de Google Cloud pour repenser l’expérience client, améliorer les contacts avec la clientèle et faire des économies. Telus profitera d’une agilité, d’une adaptabilité et d’une fiabilité accrues dans ses services mobiles et filaires ainsi que dans plusieurs secteurs d’activité, dont la sécurité, l’agriculture et les soins de santé.

Enfin, les partenaires continueront de collaborer avec Telus International, qui conçoit et livre des solutions de prochaine génération pour des marques créatrices de marché.

