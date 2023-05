Une aide financière fédérale de 250 000 $ pour Omnimed

On apprenait la semaine dernière l’octroi d’une contribution remboursable de 250 000 $ de Développement économique Canada (DEC) à Omnimed, une société du domaine des dossiers médicaux électroniques (DMEE) de Cookshire en Estrie. C’est la députée de Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau qui en a fait l’annonce au nom de la députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, Pascale St-Onge.

Par cet appui l’entreprise pourra augmenter sa capacité de stockage et de traitement de données afin de permettre sa croissance au Canada ainsi qu’à l’international.

Comme l’explique la société fondée en 1998 qui compte aujourd’hui 77 employés, elle a mis au point le seul DME au Québec qui permet le partage interétablissements du dossier clinique du patient. Accessible par tous les cliniciens de leur lieu de consultation par l’intermédiaire du web, il favorise l’accessibilité à l’information en centralisant les données dans un dossier unique par patient.

À ce jour, se sont plus de 500 cliniques de soin de santé, dont l’Institut national du sport du Québec et plusieurs centres sportifs universitaires, qui bénéficient de cette technologie. Le projet entrepris par Omnimed permettra à terme de rehausser la sécurité pour l’hébergement de données cliniques, de moderniser l’ergonomie de l’application clinique pour les professionnels de la santé et de proposer des modèles prédictifs pour des soins de prévention basés sur les besoins réels des patients.

« Notre gouvernement a pour mission d’accompagner les entreprises et les régions du pays vers l’économie de demain et de les aider à saisir les occasions d’affaires », indique la ministre St-Onge dans un communiqué. « En appuyant Omnimed, nous contribuons à un développement économique durable et inclusif dans nos régions. Nous favorisons la croissance d’une entreprise innovante qui contribue à revitaliser l’économie de sa collectivité et dont le projet permettra des avancées concrètes pour notre système de santé. Je suis fière de constater à quel point de nombreux professionnels de la santé provenant de divers secteurs, comme celui des sports, ont pris le virage numérique proposé par Omnimed. Ce projet représente un jalon important pour cheminer vers l’obtention de meilleurs résultats en matière de santé pour l’ensemble de la population canadienne ».