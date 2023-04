Le gouvernement du Canada et Ericsson annoncent un partenariat de R&D de 470 M$

Ericsson Canada a annoncé hier un partenariat de cinq ans avec le gouvernement du Canada pour investir plus de 470 millions de dollars canadiens dans ses installations de recherche et développement (R&D) à Montréal et à Ottawa.

Cet investissement vise à créer et à perfectionner des centaines d’emplois, notamment en intégrant jusqu’à 60 stagiaires supplémentaires par an – 300 sur une période de cinq ans, a déclaré Ericsson.

« L’annonce d’aujourd’hui démontre une fois de plus que les travailleurs canadiens possèdent les talents dont le monde a besoin pour créer des connexions Internet plus rapides et plus sûrs et offrir d’autres services sans fil », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau. « En continuant à soutenir l’innovation, nous créons de bons emplois, renforçons la classe moyenne et veillons à ce que le Canada demeure un chef de file mondial dans le domaine de la technologie. »

L’investissement vise également à renforcer les sites de R&D en tant que leaders des technologies 5G, 6G, AI, RAN et Core Network, a déclaré Ericsson dans un communiqué.

« Nous constatons déjà les avantages des technologies de la prochaine génération telles que la 5G et l’IA – et pourtant nous n’en sommes qu’au tout début de leur potentiel de transformation de nos vies professionnelles et sociales et de loisirs », a déclaré Börje Ekholm, PDG d’Ericsson. « Le partenariat d’investissement en R&D d’Ericsson avec le gouvernement canadien, partenariat qui est appuyé par des talents de classe mondiale à Ottawa et à Montréal, stimulera l’innovation et contribuera en fin de compte à améliorer la vie de millions de personnes. »

Le mois dernier, Ericsson a commémoré ses 70 ans au Canada, célébrant ses partenariats avec des acteurs clés des télécommunications, dont Bell, EastLink, Rogers et TELUS.

Elle a également annoncé, le même jour, qu’elle avait mis en place un nouveau pôle de recherche quantique à Montréal dans le cadre de son objectif d’intégrer au mieux les technologies quantiques dans les réseaux de communication du Canada.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.