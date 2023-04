Québec verse près de 37 M$ pour accélérer le virage numérique des entreprises québécoises

Dans le cadre de son Offensive de transformation numérique (OTN) le gouvernement du Québec octroie des aides financières totalisant près de 37 millions de dollars pour soutenir 14 projets qui permettront de sensibiliser environ 65 000 entreprises à l’importance de prendre le virage numérique.

C’est le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, qui en a fait l’annonce hier.

Les quatorze projets représentent des investissements de plus de 109 millions de dollars et touchent différents secteurs tels que le commerce de détail, l’industrie manufacturière, l’agroalimentaire, le tourisme, les sciences de la vie et la culture.

« La transformation numérique de nos entreprises est essentielle pour assurer leur croissance et augmenter notre productivité », a déclaré le ministre Fitzgibbon. « La numérisation s’avère nécessaire pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, d’où l’importance de ce déploiement. Avec nos nouveaux partenaires, on vient couvrir de nouveaux secteurs, et le dernier budget nous octroie les sommes nécessaires pour continuer dans cette voie. »

Parmi les organisations soutenues, le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) reçoit 900 000 $ pour favoriser l’achat local en étendant l’initiative Envoi Montréal à l’ensemble du Québec.

En outre, grâce à un appui de 1 million de dollars, Sollio Groupe coopératif, une coopérative agricole du Québec, mettra en place un programme d’accompagnement en technologies pour les entreprises agricoles, par l’entremise de sa division Sollio Agriculture.

PROMPT offrira une expertise en innovation aux entreprises manufacturières québécoises pour la réalisation de projets en transformation numérique grâce à une aide gouvernementale de 10 millions de dollars

Par le biais d’une une aide gouvernementale de 1 million de dollars, le REAI offrira un programme d’accompagnement neutre pour l’élaboration d’un cahier de projet d’automatisation préliminaire.

Le gouvernement appuie aussi l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec (2 168 250 $), le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (4 000 000 $), Événements Attractions Québec (2 000 000 $), le Réseau SDG Innovation de l’École de technologie supérieure (5 000 000 $), Sécurité Recherche et Innovation, In-Sec-M (3 535 750 $), le Centre d’intégration et d’expertise en technologies d’expérience client (498 600 $), le groupe MISA (4 878 462 $), Inno-centre (1 000 000 $), Montréal InVivo (253 980 $) et Sporobole (678 000 $).

Le gouvernement du Québec a lancé l’OTN en mars 2021 pour appuyer la réalisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et à favoriser la croissance de PME innovantes.