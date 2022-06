Uber permet de réserver un trajet à partir de l’aéroport 30 jours à l’avance

Tom Li - 21/06/2022

Maintenant que les voyages sont en grande partie de retour à la normale, Uber a déterminé que le moment était venu d’étendre la disponibilité de sa fonction de réservation aux aéroports, et deux aéroports canadiens sont sur la liste !

Depuis le 16 juin, la fonction de réservation aux aéroports d’Uber est offerte à l’aéroport international de Vancouver (YVR) et à l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL).

Annoncée pour la première fois en octobre 2021, la fonctionnalité nommée « Uber Reserve at Airports » permet aux passagers de programmer des trajets depuis l’aéroport jusqu’à 30 jours à l’avance, ce qui évite la longue attente d’un trajet en bordure du trottoir. La fonction effectue également le suivi du vol et ajuste automatiquement l’heure de réservation en fonction des informations obtenues. De plus, le chauffeur attendra 60 minutes sans frais supplémentaires, il n’y a donc pas d’urgence à se diriger vers la zone de prise en charge des passagers, que le client peut également spécifier.

Notez que le service ne prend en charge que les trajets à partir de l’aéroport vers un autre lieu et non l’inverse.

En plus de ces deux aéroports canadiens, le service a également atterri à McCarran International (LAS) à Las Vegas, Los Angeles International (LAX) à Los Angeles, San Francisco International Airport (SFO) à San Francisco, ainsi que des aéroports à Paris, Rome, Bologne, Cape Town et d’autres.

Un service premium commande un tarif premium ; La réservation dans les aéroports n’est disponible que pour les niveaux de service les plus dispendieux Uber Premier, Uber Premier SUV, Uber Black et Uber Black SUV.

Le service peut être réservé au moyen des applications mobiles Uber pour Android et iOS.

L’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois.

