Partenariat entre SITA et trois importants aéroports canadiens

Un nouveau partenariat annoncé aujourd’hui entre trois des principaux aéroports du Canada vise à offrir aux voyageurs une expérience plus rapide et plus efficace par l’adoption d’une plateforme technologique commune.

Les aéroports Montréal, Toronto et Calgary se sont associés à SITA, un fournisseur de technologies de l’information dans le secteur du transport aérien, pour moderniser l’expérience passagers grâce à son système commun d’enregistrement et d’embarquement.

Ce partenariat est l’une des plus importantes collaborations à voir le jour entre aéroports nord-américains et favorisera une meilleure expérience des voyageurs, plaçant le pays à la fine pointe des solutions technologiques innovantes. Travaillant ensemble, les aéroports soutiennent la reprise du secteur aéronautique canadien dans son ensemble en créant une expérience commune pour simplifier les déplacements, a indiqué l’autorité aéroportuaire de Calgary dans un communiqué.

Se sont plus de 700 nouvelles bornes d’enregistrement ainsi que la technologie d’embarquement qui permettront d’augmenter la fluidité du parcours aéroportuaire de la grande majorité des personnes voyageant à destination, en provenance, et à l’intérieur du Canada. On prévoit que les nouvelles bornes faciliteront également l’intégration des fonctionnalités biométriques et sans contact qui permettront aux aéroports d’évoluer à mesure que les processus se modernisent.

SITA prévoit également mettre en place des équipes opérationnelles dans chacun des aéroports afin de détecter tout goulot d’étranglement potentiel dans les aérogares. Cela permettra d’améliorer les performances opérationnelles, de gagner en efficacité et de rationaliser les processus avec pour résultat final une expérience passagers fluide.

L’installation des nouveaux systèmes devrait commencer dans les trois aéroports en début d’année prochaine.

« Cette annonce est le fruit d’une collaboration exceptionnelle entre quatre (sic) grands aéroports canadiens. Cette nouvelle plateforme nous permettra d’offrir une expérience numérique aéroportuaire harmonisée pour les passagers et une approche d’intégration technologique unique pour les transporteurs exerçant leurs activités au Canada. Nous sommes également ravis de collaborer à nouveau avec SITA, un partenaire de longue date bénéficiant d’une présence importante à Montréal et ayant fait de notre métropole son centre d’excellence en innovation », a déclaré Aymeric Dussart, vice-président, Technologies et innovation d’Aéroports de Montréal.