Telus obtient près de 6,5 M$ pour l’expansion de son réseau cellulaire en Gaspésie

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a répondu favorablement à une requête de Telus qui souhaitait améliorer sa desserte mobile le long de certains tronçons des routes 132, 195 et 299 en Gaspésie. Le CRTC a donc approuvé le financement de deux projets totalisant 6,45 millions de dollars.

Le premier projet vise treize collectivités en bordure de 60 km des routes 195 et 299 en Matanie et en Haute-Gaspésie. Il permettra une mise à niveau des services mobiles de voix et de texte.

Un autre projet de même nature, quant à lui, touche les municipalités de Sainte-Florence et de Matapédia, sur quelque 35 km de la route 132.

Au total, ce sont une quinzaine de collectivités des MRC de la Matanie, de la Matapédia, d’Avignon et de La Haute-Gaspésie qui pourront profiter de cette mise à niveau, de même que les voyageurs qui parcourent ces routes et qui sont, à l’heure actuelle privés de tout service cellulaire dans certains secteurs.

Radio Canada rapportait mercredi que selon le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, il était grand temps que les élus obtiennent une réponse favorable à leurs demandes répétées.

Même son de cloche de la part de la mairesse de Matapédia, Nicole Lagacé puisque actuellement, dans le secteur, le réseau cellulaire est indisponible sur une distance continue d’environ 40 km de la route 132, toujours selon la société d’État.

On ne connaît pas encore les détails de l’échéancier du déploiement des projets. Le premier touche les municipalités de Cap-Seize, Rivière-Matane, Grande-Cascapédia, Saint-Jules, Ruisseau-Gagnon, Saint-Adelme, Saint-Alexandre-des-Lacs, Saint-Léandre, Saint-Luc-de-Matane, Saint-René-de-Matane, Sainte-Paule, Saint-Tharcisius et Saint-Vianney. Le second projet, plus modeste, touche les municipalités de Matapédia et Sainte-Florence.