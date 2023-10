Québecor élargit le territoire de desserte de Vidéotron, de Fizz et de Freedom Mobile au Canada

Québecor annonce aujourd’hui le lancement de son service d’exploitant de réseau mobile virtuel (ERMV) ainsi que l’agrandissement du territoire de desserte de ses marques Vidéotron, Fizz et Freedom Mobile au Canada. Il s’agit d’un agrandissement graduel qui permettra aux trois marques d’offrir leurs services à des millions de consommateurs canadiens additionnels.

Le cadre pour les ERMV a été mis en place par le CRTC. Il permet aux fournisseurs établis de téléphonie sans fil de proposer leurs services à des clientèles qui se situent en-dehors de l’empreinte de leur réseau, là où ceux-ci possèdent du spectre sans fil. Pour se faire, ils louent des services aux autres exploitants à un tarif de gros.

« La mise en place par le CRTC du cadre pour les ERMV constitue un élément crucial pour le renforcement de la concurrence dans le secteur du sans-fil canadien », déclare Pierre-Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor dans un communiqué. « Ce cadre nous permettra, à compter d’aujourd’hui, d’accélérer le déploiement de nos produits et de nos services sans fil au-delà de la portée de nos infrastructures réseau actuelles, donnant ainsi à des millions de Canadiennes et de Canadiens l’accès à plus de choix, à une meilleure qualité de service et à de meilleurs prix. »

Active dans le domaine des télécommunications, du divertissement, des médias et de la culture, Québecor emploie plus de 10 000 personnes au Canada. La société a été fondée en 1950.