SuccessFinder s’associe à InCoaching pour introduire sa plateforme en Asie

SuccessFinder, une société montréalaise d’évaluation comportementale prédictive des talents en milieu de travail, vient de conclure une entente de partenariat avec InCoaching, un fournisseur coréen de services de développement des talents avec des solutions de coaching personnalisées. L’accord octroie à InCoaching les droits exclusifs de distribution des solutions de SuccessFinder en Corée du Sud.

Grâce à ce partenariat, la plateforme de SuccessFinder est désormais accessible à certaines des entreprises les plus connues en Corée du Sud, explique la société dans un communiqué. Depuis 20 ans, celles-ci font confiance à InCoaching pour son expertise en matière de développement du leadership, de gestion des talents et d’initiatives de croissance.

« SuccessFinder est une solution fiable et mondialement reconnue pour prédire le potentiel des talents, s’appuyant sur des décennies de recherche en psychologie industrielle et organisationnelle », affirme Jae Eun Kim, directeur général et fondateur d’InCoaching. « Il nous fait plaisir de nous associer à SuccessFinder pour offrir à nos clients des connaissances précieuses et extrêmement fiables en matière de comportement. »

La plateforme d’évaluation comportementale des talents de SuccessFinder fait l’objet d’améliorations constantes grâce à plus de 50 ans de recherche et des millions de points de données,

Elle décode « l’ADN comportemental » des personnes en analysant 85 traits de comportement et 35 intérêts professionnels pour établir un profil détaillé utilisé pour orienter les décisions en matière de talents et permettre aux leaders de réaliser leur plein potentiel.

Selon la société, sa méthodologie d’étalonnage et ses algorithmes complexes lui permettent de prédire le rendement et la satisfaction au travail pour une clientèle mondiale couvrant de nombreux secteurs, transformant la manière dont les entreprises « identifient, développent et conservent les meilleurs talents et leaders afin que leur main-d’œuvre soit préparée pour l’avenir ».

« Nous sommes ravis de nous associer à l’une des firmes de coaching les plus respectées en Corée du Sud et dont la croissance est la plus rapide », a déclaré Ronald Dahms, directeur général de SuccessFinder. « Nous avons hâte de collaborer avec InCoaching pour aider les entreprises à former de grands leaders et des équipes hautement performantes à travers la Corée du Sud. »