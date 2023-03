SPARK Microsystems annonce une ronde de financement de 48 M$ 

SPARK Microsystems, une entreprise montréalaise de semi-conducteurs spécialisée dans les communications sans fil à ultra-large bande (UWB) de nouvelle génération, vient de clore une ronde de financement de série B de 34 millions de dollars canadiens, à laquelle s’ajoute un montant supplémentaire de 14 millions de dollars canadiens disponible sous réserve de l’atteinte de cibles opérationnelles.

Cette ronde de financement menée par Idéaliste Capital, une société de capital d’investissement axée sur la transition énergétique et la décarbonation, inclut les actionnaires existants Cycle Capital, Exportation et développement Canada (EDC), Real Ventures et ND Capital.

Cela va permettre à l’entreprise d’accroître ses ressources pour mener à bien sa mission : « dépasser les limites de performance, de puissance et de durabilité des plateformes existantes sans fil à courte portée ».

Les fonds seront utilisés pour accélérer l’acquisition de clientèle et le développement de partenariats, ainsi que le développement de produits sur les principaux marchés couvrant les appareils électroniques mobiles et les capteurs intelligents.

Les émetteurs-récepteurs sans fil UWB à ultra-basse consommation énergétique, à faible latence et à haut débit de SPARK permettent de nouveaux niveaux de fonctionnalité et de performance, et ce sans compromis, pour une large gamme de produits grand public, industriels, de l’internet des objets (IoT) et de l’industrie automobile, explique la société.

« Grâce au soutien d’Idéaliste Capital et des investisseurs existants, SPARK Microsystems est en voie de concrétiser sa vision de créer des réseaux sans fil haute performance pour une large gamme de produits, avec des cycles de vie des batteries considérablement plus longs et une réduction des déchets pour un avenir plus durable et respectueux de l’environnement », a déclaré Fares Mubarak, PDG de SPARK Microsystems. « Ce nouveau financement marque une étape cruciale dans la commercialisation à grande échelle de la technologie UWB de SPARK, nous permettant de répondre à la demande croissante de performance accrue dans la connectivité sans fil à courte portée. »