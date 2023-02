Solutions B-CITI poursuit sa conquête du marché canadien

L’entreprise québécoise Solutions B-CITI annonce que sa solution en logiciel-service (SaaS) est maintenant utilisée par la ville de Casselman. Il s’agit de la première municipalité ontarienne à adopter la solution.

Solutions B-CITI, est une entreprise de technologie intelligente spécialisée en services aux citoyens fondée en 2016. Elle s’est donné pour objectif « d’améliorer le quotidien des citoyens et de contribuer à façonner les villes de demain ». Sa plateforme mobile et Web intelligente d’interopérabilité et d’orchestration de données, bciti+, combine les mégadonnées, l’automatisation et l’intelligence artificielle afin de transformer la prestation et l’efficacité des services municipaux.

La plateforme bciti+ est utilisée par plus de 70 villes et municipalités au Canada, dont Brossard, Bonnyville, Magog, Vaudreuil-Dorion et les Îles-de-la-Madeleine. Il s’agit d’un système centralisé offrant aux citoyens l’accès à un portail simple, rapide et sécurisé pour tous les services de leur ville. De plus, l’orchestration et l’analyse des données recueillies et affichées sur un tableau de bord permet aux villes de prendre des décisions éclairées et d’anticiper les besoins des citoyens.

Forte d’un certain succès au Québec et en Alberta, l’adoption de bciti+ par une ville ontarienne « permet de faire un pas de plus vers la transition numérique des villes ». Une transition nécessaire selon Vivianne Gravel, la présidente et fondatrice de l’entreprise.

« Les temps ont changé, il faut s’ajuster aux habitudes et se moderniser. Il faut que les gens puissent trouver l’information facilement, donc il faut simplifier l’accès aux informations que détiennent les villes ainsi que l’accès aux services qu’elles offrent. C’est très important, car les gens sont habitués à des résultats de recherche rapides à l’aide de plateformes populaires très faciles à utiliser et offrant des interfaces simples. »

Pour sa part, la mairesse de Casselman, Geneviève Lajoie, a déclaré : « Casselman est une petite municipalité de l’est ontarien qui connaît une croissance rapide. Nous étions à la recherche d’un outil pour communiquer plus facilement avec nos résidents. La plateforme municipale de bciti+ est la seule application qui comble nos aspirations, ainsi que l’unique plateforme donnant accès à un nombre impressionnant de services municipaux et urbains, au même endroit, en français comme en anglais. Nous sommes heureux d’être la première municipalité connectée à bciti+ en Ontario et nous entendons demeurer novateurs dans nos communications municipales. Je suis certaine que d’autres municipalités emboiteront vite le pas à Casselman. »