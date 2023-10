Cinq hôpitaux du sud de l’Ontario touchés par une cyberattaque contre un fournisseur de services partagés

Le modèle de services partagés adopté par les gouvernements et les organisations à but non lucratif présente de nombreux avantages, notamment l’efficacité et les économies d’échelle.

Cependant, une cyberattaque contre une entreprise qui fournit des services informatiques partagés à cinq hôpitaux du sud de l’Ontario pourrait être un exemple de ce qui se produit lorsqu’un fournisseur rencontre des difficultés.

Les cinq hôpitaux – Bluewater Health de Sarnia, en Ontario, Chatham Kent Health Alliance, Erie Shores HealthCare de Leamington, en Ontario, Hôtel-Dieu Grace Healthcare et l’Hôpital régional de Windsor – ont déclaré lundi dans un communiqué commun qu’une cyberattaque contre leur fournisseur informatique, TransForm Shared Service Organization, a un impact sur les services informatiques.

« Malheureusement, cet incident a un impact sur notre prestation de soins de diverses manières », ont indiqué les hôpitaux dans le communiqué.

« Nous enquêtons sur la cause et la portée de l’incident, notamment pour savoir si les informations sur les patients ont été affectées. Notre enquête est en cours et nous fournirons d’autres mises à jour le cas échéant. Nous ne fournirons pas d’autres commentaires en réponse à cette déclaration. »

Il est demandé aux personnes qui n’ont pas besoin de soins d’urgence de ne pas se rendre à l’hôpital pour le moment. Ils devraient plutôt contacter leur médecin de famille ou une clinique locale. Les patients devant suivre un traitement ont été contactés pour reprogrammer leurs rendez-vous ou proposer d’autres arrangements.

Dans un communiqué, TransForm a déclaré avoir déterminé que les hôpitaux étaient victimes d’une cyberattaque. « Malheureusement, cet incident a un impact sur leur prestation de soins de diverses manières. Pour les patients dont les soins sont programmés dans les prochains jours, les hôpitaux vous contacteront directement, si possible, pour reprogrammer ou proposer d’autres modalités. Nous enquêtons sur la cause et la portée de l’incident, notamment pour déterminer si des informations sur les patients ont été affectées. Notre enquête est en cours et nous fournirons d’autres mises à jour, le cas échéant. »

Basée à Chatham, en Ontario et fondée en 2013, TransForm Shared Service Organization est une organisation de services partagés à but non lucratif fondée par les cinq hôpitaux d’Érié St. Clair pour gérer leurs besoins hospitaliers en matière d’informatique et de chaîne d’approvisionnement.

Elle supervise également la gestion de projet de l’Ontario eHub, un réseau provincial d’intégration de données cliniques mettant en œuvre la gestion du réseau de soins post-aigus de PointClickCare pour les établissements de soins de santé participants. Jusqu’à présent, plus de 36 hôpitaux et 118 foyers de soins de longue durée de la province sont connectés à eHub, et d’autres suivront d’ici la fin de l’année.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.