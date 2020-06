Scale AI investit dans la formation en IA

Marie Pâris - 23/06/2020

Scale AI a annoncé lundi son investissement financier dans un programme qui permettra de rendre plus accessibles les formations spécialisées en intelligence artificielle (IA).

Lancé au Québec en 2019 avec le financement du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ce Programme de développement professionnel est maintenant déployé à la grandeur du Canada.

Scale AI lance donc une invitation aux entreprises et aux institutions d’enseignement collégial, universitaire et professionnel à but non lucratif à faire accréditer leurs programmes de formation professionnelle en intelligence numérique pour obtenir du financement.

Le Programme de développement professionnel remboursera jusqu’à 25 % des frais d’inscription de travailleurs qui s’engagent dans des programmes de formation continue en intelligence numérique, et jusqu’à 50 % des frais engagés par les entreprises pour le développement de formations spécialisées pour leurs employés.

« L’IA et les algorithmes d’apprentissage machine transforment les chaînes d’approvisionnement et les processus d’industries entières, a indiqué Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d’administration de Scale AI. Les dirigeants sont en demande pour ces cours de formation pratique en IA et ses applications concrètes pour doter leur entreprise des connaissances et de la confiance dont ils ont besoin pour transformer leur organisation en une société d’avenir, innovante, efficace et durable. »

Dans le cadre de son rôle de pôle d’investissement et d’innovation pour accélérer l’adoption et l’intégration rapide de l’IA, Scale AI s’est engagée à soutenir d’ici 2023 la formation d’au moins 25 000 travailleurs en intelligence numérique et artificielle appliquée aux chaînes d’approvisionnement.

Scale AI invite les organisations intéressées à visiter la section Formation de son site Web pour y trouver une description détaillée du programme, des webinaires de présentation, ainsi que les formulaires à remplir pour déposer une demande d’accréditation.

