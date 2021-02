Scale AI bonifie ses programmes de formation en IA

Marie Pâris - 22/02/2021

Le consortium de chaînes d’approvisionnement basées sur l’intelligence artificielle Scale AI a annoncé ce lundi la bonification du taux de remboursement offert à la formation continue pour les entreprises. Cette initiative vise à accélérer l’intégration de l’intelligence artificielle dans les opérations des organisations.

La part de financement offerte s’élève maintenant à 50 % (au lieu de 25 %) des frais d’inscription individuels à des programmes de formation accrédités et à 85 % (au lieu de 50 %) des coûts de formations adaptées aux besoins des entreprises.

« Les entreprises canadiennes misent de plus en plus sur l’intelligence artificielle et recherchent donc une main-d’œuvre possédant de fortes connaissances en matière de technologies numériques », a commenté le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

Cette bonification s’inscrit en effet dans une démarche de réduction de la pénurie de main-d’œuvre spécialisée, permettant ainsi aux entreprises de renforcer leur compétitivité et de poursuivre leur croissance. Au Québec, cette bonification se fait en synergie avec les programmes développés en collaboration et avec le soutien financier du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

« Dans les années à venir, l’intelligence artificielle nous permettra de modeler notre économie pour qu’elle devienne plus flexible, mais aussi pour renforcer et maintenir sa vitalité, a pour sa part souligné Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Le Québec étant un pôle d’expertise mondial dans le domaine de l’intelligence artificielle, il est primordial de soutenir le développement des compétences de nos travailleurs pour maximiser la productivité et la résilience de nos entreprises. »

