Sam Altman congédié d’OpenAI, Mira Murati nommée PDG intérimaire

Vendredi, le conseil d’administration de la société derrière ChatGPT, OpenAI, a annoncé que son PDG Sam Altman quittait ses fonctions de PDG de même que le conseil d’administration, avec effet immédiat. Mira Murati, directrice de la technologie, a été nommée PDG par intérim.

Dans un article sur le blog d’OpenAI, la société a déclaré que le départ d’Altman « fait suite à un processus d’examen délibératif du conseil d’administration, qui a conclu qu’il n’était pas toujours franc dans ses communications avec le conseil d’administration, ce qui entravait sa capacité à s’acquitter de ses responsabilités ». Le conseil d’administration n’a plus confiance en sa capacité à continuer à diriger OpenAI.

Dans un communiqué, le conseil d’administration a déclaré : « OpenAI a été délibérément structuré pour faire avancer notre mission : garantir que l’intelligence artificielle générale profite à toute l’humanité. Le conseil reste pleinement engagé à servir cette mission. Nous sommes reconnaissants pour les nombreuses contributions de Sam à la création et à la croissance d’OpenAI. Toutefois, nous pensons qu’un nouveau leadership est nécessaire à mesure que nous progressons. En tant que responsable des fonctions de recherche, de produits et de sécurité de l’entreprise, Mira est exceptionnellement qualifiée pour assumer le rôle de PDG par intérim. Nous avons la plus grande confiance dans sa capacité à diriger OpenAI pendant cette période de transition.

Dans le cadre de la transition, le président du conseil d’administration, Greg Brockman, quittera ses fonctions, tout en conservant son rôle de président, relevant du PDG annonçait l’entreprise.

Cependant, Greg Brockman a finalement démissionné, annonçant la nouvelle sur X (anciennement Twitter) en soirée.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.