Préparation au numérique : le Canada, 17e d’un classement international

Fanny Bourel - 23/01/2020

Le Canada arrive 17e du classement de l’édition 2019 de l’index Digital Readiness, qui mesure à quel point un pays est prêt pour le numérique.

Ce classement, effectué par Cisco Systems,se base sur 7 paramètres : la satisfaction des besoins de base, les infrastructures technologiques, le niveau d’investissement de l’État et des entreprises, la facilité à faire des affaires, le niveau de capital humain, la qualité de l’environnement entourant les jeunes pousses (et donc le soutien à l’innovation), et le degré d’adoption des technologies, qui dépend notamment de la demande pour des produits et services numériques.

« Avoir accès à de la technologie et à des infrastructures pour soutenir les technologies numériques est critique. Mais si les besoins individuels de base ne sont pas remplis, comme l’accès à de l’eau potable propre ou à l’éducation, un pays ne peut pas pleinement tirer avantage des opportunités numériques », selon Tae Yoo, vice-président aux affaires corporatives de Cisco Systems.

Avec une note de 17,33 sur 25, le Canada devance la moyenne des 141 pays évalués, qui s’élève à 11,9 sur 25.

Le Canada arrive en deuxième position en ce qui concerne l’adoption de la technologie et en sixième place pour le capital humain. Par contre, il se classe 18e pour les infrastructures technologiques et la facilité à faire des affaires, 20e pour les investissements et 26e pour l’environnement des jeunes pousses.

Singapour et le Luxembourg dominent ce palmarès avec des notes de 20,26 et de 19,54 sur 25. Les États-Unis complètent ce trio de tête avec un score de 19.03.

La suite du classement est occupée par le Danemark (18,98), la Suisse (18,86), les Pays-Bas (18,66), la Suède (18,42), la Corée du Sud (18,22), l’Islande (18,16) et la Norvège (17,98).

