Plus de 8 M$ d’Ottawa et Québec pour brancher 25 communautés rurales au Québec

Renaud Larue Langlois - 30/06/2022

Le ministère du Développement économique rural annonce aujourd’hui un investissement commun des gouvernements du Canada et du Québec de quelque 8,2 millions de dollars pour brancher 25 communautés rurales du Québec à Internet haute vitesse.

L’investissement intervient dans le cadre du programme Brancher pour innover du gouvernement du Canada, doté d’une enveloppe de 585 millions de dollars. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a ainsi financé des projets visant à améliorer la vitesse des services Internet offerts à plus de 1,2 million de foyers de collectivités situées dans des zones rurales et éloignées du Canada, incluant de nombreuses communautés autochtones.

Le financement provient du Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada qui est doté d’une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Il a été mis en créé pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d’ici 2026 et 100 % de la population d’ici 2030.

« Grâce à cet investissement, 25 communautés rurales du Québec auront accès à des services Internet haute vitesse fiables. Il aidera à améliorer l’accès aux services de santé et d’apprentissage en ligne, et à faciliter les contacts entre les gens. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a engagé 7,2 milliards de dollars pour brancher les Canadiens des milieux ruraux et des communautés autochtones à des services Internet meilleurs et plus rapides. Nous continuerons de faire de tels investissements dans les collectivités rurales et éloignées pour que tous les Canadiens puissent avoir accès à Internet haute vitesse », a déclaré Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural.

Les sommes seront distribuées à plusieurs exploitants :

1 208 522 $ à Bell Canada pour brancher les communautés de Fatima, d’Innue Essipit, de Lac-Légaré, de Les Escoumins, de Pointe-à-Boisvert, de Rivière-Sainte-Marguerite et de Sacré-Cœur.

181 244 $ à la Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays pour brancher la communauté de Stoneham-et-Tewkesbury;

98 758 $ à la Coopérative de télécommunication SJM pour brancher la communauté de Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown;

6 788 876 $ à Sogetel pour brancher les communautés d’Aston-Jonction, de Baie-du-Febvre, de Breault, de La Visitation, de Nicolet, de Notre-Dame-de-Pierreville, de Pierreville, de Saint-Célestin-Station, de Sainte-Eulalie, de Saint-Elphège, de Sainte-Monique, de Sainte-Perpétue, de Saint-François-du-Lac, de Saint-Léonard-d’Aston, de Saint-Wenceslas et de Saint-Zéphirin.

