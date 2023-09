PayFacto acquiert NEOPOS

PayFacto Payments, un fournisseur montréalais de solutions de logiciels POS et de paiements pour l’industrie de la restauration, vient de compléter l’acquisition de NEOPOS, qu’il présente comme le plus grand distributeur et intégrateur de systèmes de solutions de point de vente pour restaurants au Québec.

Il s’agit d’une étape importante dans la croissance continue et la stratégie d’investissement de PayFacto au Québec qui renforce sa position sur le marché québécois du POS en ajoutant des capacités de vente et de distribution expérimentées.

La consolidation des ressources et de l’expertise de PayFacto et de NEOPOS permettra de répondre de manière ciblée et améliorée aux besoins spécifiques de la communauté des restaurants québécois, explique la société dans un communiqué. En outre, les opérations de PayFacto et de NEOPOS se poursuivront normalement, garantissant une transition sans heurts pour les clients actuels et futurs.

L’acquisition intervient après plus de 20 ans de collaboration des deux entreprises dans le développement et la distribution de logiciels POS, notamment les marques Maitre’D et Veloce de PayFacto. À la suite de cette acquisition, PayFacto comptera plus de 350 employés dédiés à soutenir plus de 10 000 restaurateurs au Québec.

Selon PayFacto, l’expertise de NEOPOS dans la vente, la distribution, l’intégration et le support après-vente de logiciels POS pour restaurants améliorera ses solutions logicielles et de paiement en fournissant une solution tout-en-un qui augmentera l’efficacité et les opportunités de croissance pour les restaurateurs.

« En unissant nos forces avec NEOPOS, nous créerons des synergies pour favoriser la croissance et accroître l’efficacité au profit de nos clients et partenaires de l’industrie de la restauration », a déclaré Martin Leroux, PDG de PayFacto. « Nous sommes ravis de rejoindre l’équipe de PayFacto. Ensemble, nous nous engageons à redéfinir les normes d’excellence dans l’industrie de la restauration », poursuit Luc Girard, président et PDG de NEOPOS.