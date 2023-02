Un nouveau partenariat pour la lavalloise Geekco 

La Corporation Geekco Technologies vient de conclure un nouveau partenariat avec la chaîne de restaurants Poulet Rouge. C’est ainsi que les restaurants de la chaîne utiliseront l’application FlipNpik de Geekco à compter du mois de mars. L’objectif pour Poulet route est de bénéficier de la visibilité accrue offerte par l’application et d’augmenter son achalandage et sa clientèle, en plus recruter ses futurs employés et récompenser ses clients.

« FlipNpik est la nouvelle manière de faire du marketing dynamique et ciblé auprès des jeunes. Notre application permet de faire interagir les consommateurs et les commerçants comme jamais auparavant. L’ajout récent de la fonctionnalité d’affichage des emplois renforce toute la puissance et l’agilité de FlipNpik à générer des retombées réelles pour l’économie locale. Ainsi, nous sommes ravis de la confiance que nous accorde Poulet Rouge pour l’accompagner dans ses initiatives d’accroître sa visibilité et son achalandage dans chaque ville. Cela nous motive à continuer d’innover et c’est pourquoi, dans les prochaines semaines, nous allons offrir une nouvelle fonctionnalité qui va faire en sorte que nous allons devenir un outil du quotidien dans la vie de nos utilisateurs », indique indique Mario Beaulieu, Chef de la direction de Geekco

Avec plus de 25 succursales au Québec, Poulet Rouge met tout en œuvre pour « tisser des liens avec sa clientèle et faire un réel impact dans les collectivités, tout en réduisant son empreinte écologique. « Poulet Rouge c’est bon! Bon pour le corps, l’esprit, la collectivité et la planète », indique la société dans un communiqué.

« L’Innovation fait partie de l’ADN de Poulet Rouge. Chacune de nos initiatives prend toujours en compte l’impact sur l’environnement, la santé et le bien-être ainsi que la communauté. C’est là que la collaboration avec FlipNpik prend tout son sens car elle est en lien direct avec notre vision et nos actions. L’innovation au cœur de l’application FlipNpik va nous permettre de faire découvrir notre marque auprès des jeunes soucieux d’encourager l’économie locale, d’attirer une nouvelle clientèle dans nos établissements et aussi de recruter nos futurs employés. FlipNpik s’inscrit à l’intérieur de nos initiatives pour générer de la croissance et nos efforts constants de satisfaire et de se rapprocher de nos clients, nos franchisés, nos employés et de la communauté. Profiter de la visibilité offerte par FlipNpik tout en contribuant à stimuler l’économie locale en posant des gestes concrets et responsables est selon nous une formule qui mobilise », a déclaré Moussa Madi, Chef de la direction de Poulet Rouge.