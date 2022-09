La montréalaise Lightspeed à l’assaut du marché australien de la restauration

Dans le but de stimuler la reprise de l’industrie de la restauration en Australie, la société montréalaise Lightspeed Commerce annonce aujourd’hui le lancement initial sur le marché australien de Lightspeed Restaurant, sa plateforme de point de vente (PDV) et de restauration unifiée.

Dévoilée à Fine Food Australia, et bientôt disponible sur le marché australien, la plateforme de PDV infonuagique Lightspeed Restaurant combine un système de PDV innovateur, les paiements intégrés sans contact, la commande en ligne, une gestion des stocks sophistiquée, des statistiques de pointe et plus, décrit la société dans un communiqué. Elle permet aux exploitants de gérer leurs restaurants de manière plus efficace et connectée.

Le lancement australien du système PDV Lightspeed Restaurant intègre une technologie de pointe afin de créer un produit qui intègre les meilleures fonctionnalités de Kounta, célèbre en Australie, et la portée et la sophistication des capacités supérieures sur le marché de Lightspeed, toujours selon l’entreprise.

« Lancer le système PDV Lightspeed Restaurant sur un marché australien réputé pour le dynamisme de son secteur de la restauration constitue un moment emballant pour Lightspeed. Les restaurants ont accéléré rapidement leur passage au numérique au cours des dernières années, et les commerçants d’aujourd’hui ne peuvent se permettre de faire de compromis en matière de technologie. Le système Lightspeed Restaurant permet aux propriétaires de restaurants en Australie de prendre le contrôle des commandes en salle, de multiples environnements de services, des configurations complexes et plus, le tout au moyen d’une seule plateforme commerciale. Il offre la solution dont ils ont besoin pour combler et dépasser les besoins de leurs clients, autonomiser leur équipe et surmonter les défis du monde d’aujourd’hui », a déclaré Peter Dougherty, directeur général, Restaurants chez Lightspeed

Bluebonnet Barbecue, un restaurant de BBQ style texan de Melbourne, a utilisé le système PDV Lightspeed Restaurant dans la phase de lancement initial. Mikey Buchanan, le gérant de Bluebonnet, a déclaré qu’il procure à son restaurant un avantage concurrentiel, de même que les bases permettant de surmonter les difficultés et d’offrir de meilleures expériences, tant aux clients qu’aux employés.

« Nous étions depuis des années à la recherche d’une plateforme comme Lightspeed Restaurant. L’accès aux données en temps réel nous a permis de comprendre notre commerce comme jamais auparavant. C’est une plateforme incroyablement puissante et sophistiquée, mais conviviale aussi, ce qui est important dans une industrie où le roulement de personnel est élevé », a-t-il affirmé.