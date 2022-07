Un premier Rapport de développement durable pour Lightspeed

Renaud Larue Langlois - 06/07/2022

Lightspeed Commerce Inc., un fournisseur montréalais de plateforme commerciale tout-en-un, a annoncé aujourd’hui la publication de son premier Rapport de durabilité. Celui-ci veut illustrer la volonté de l’entreprise de placer la durabilité au cœur de ses activités. Il présente ses initiatives environnementales, sociales et de gouvernance pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2022.

Le rapport met en évidence quelques unes des actions prises par Lightspeed :

La société a créé un programme de souper zéro carbone au Royaume-Uni, en partenariat avec Sustainability Run. Il offre à ses clients la possibilité de compenser les émissions de carbone engendrées par leurs soupers par la plantation d’arbres. Ce programme a déjà entraîné la plantation de plus de 1 million d’arbres, et Lightspeed prévoit étendre ce programme à d’autres régions.

Elle a par ailleurs offert environ 1 million de dollars à ses employés pendant la pandémie de COVID-19, afin qu’ils fassent des achats pour appuyer ses commerçants. Lightspeed a aussi aidé les commerçants à s’y retrouver dans les programmes de subventions gouvernementales dans de nombreux pays.

Lightspeed continue en outre d’investir dans l’éducation par le biais de partenariats avec des organismes comme École Le Sommet, Technovation Montréal et Black Girls Code, qui aident les communautés défavorisées à avoir un accès égal à l’éducation et à la formation professionnelle.

« Dès ses débuts, la volonté de permettre un meilleur avenir dans les communautés où nous vivons et travaillons a été au cœur de la mission de Lightspeed », a déclaré Dax Dasilva, président-directeur du conseil d’administration de Lightspeed. « Notre premier rapport de durabilité fournit un portrait de nos progrès et de notre engagement à long terme à soutenir les initiatives de responsabilité sociétale des entreprises, de même que de diversité, d’équité et d’inclusivité. C’est à nous tous de provoquer un changement important, et nous continuerons à nous mettre au défi de le faire. »

