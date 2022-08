Lightspeed annonce ses résultats financiers

Lightspeed Commerce, un fournisseur de plateforme commerciale centralisée destinée aux commerçants du monde entier annonçait la semaine dernière ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 juin 2022. De façon générale, le constat est que le retour des clients dans les magasins et les restaurants permet à la société d’enregistrer des résultats supérieurs aux prévisions.

Ainsi, Lightspeed rapporte une hausse de 50 % sur 12 mois des produits des activités ordinaires pour le premier trimestre qui s’établissent à 173,9 M$ US. Elle constate de plus une croissance de 36 % sur 12 mois du VTB du premier trimestre, celui-ci atteignant 22,1 G$ US. Elle annonce finalement une hausse de 96 % sur 12 mois de son VTSPB du premier trimestre qui se chiffre à 3,3 G$ US.

Malgré des conditions macroéconomiques plus préoccupantes au cours des derniers mois, Lightspeed estime que les occasions de croissance qui s’offrent à elle (l’augmentation du nombre d’emplacements clients, une meilleure adoption de logiciel parmi ces emplacements clients et l’augmentation du VTB traité par les solutions de paiement de la Société) lui procurent de multiples leviers pour continuer à performer. La société croit également que le retour des clients dans les magasins et les restaurants peut aider à atténuer les effets négatifs de la détérioration des conditions macroéconomiques, indique-t-elle dans un communiqué.

« Nos deux produits phares, Lightspeed Retail et Lightspeed Restaurant, ont continué de bénéficier d’un excellent accueil sur le marché ce trimestre, ce qui a contribué à générer une forte croissance des produits des activités ordinaires », a déclaré J.P. Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « Les consommateurs retournent dans les magasins et les restaurants, et nos clients se tournent vers Lightspeed pour les aider à offrir des expériences omnicanales attrayantes grâce à une plateforme commerciale complète, qui les aide à accroître leurs revenus, à simplifier leurs activités et à réduire leurs coûts d’exploitation. »