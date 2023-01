Paiements QuickBooks maintenant disponible en français.

Intuit, la société derrière QuickBooks, TurboImpôt, Credit Karma et Mailchimp, annonce aujourd’hui le lancement de la version française de sa solution Paiements QuickBooks. L’application permet de numériser et de simplifier le processus de paiement afin que les comptes soient automatiquement rapprochés, ce qui permet d’économiser du temps et de réduire les erreurs comptables.

Paiements QuickBooks offre en outre aux petites entreprises un moyen simple et flexible d’être payées, ainsi qu’une vue d’ensemble consolidée de leur flux de trésorerie, ce qui leur permet d’économiser du temps et de mieux comprendre les finances de leur entreprise, explique la société

« Chez QuickBooks, nous sommes là pour favoriser la réussite de chaque entrepreneur canadien et, en tirant parti de la plateforme technologique d’Intuit, nos équipes créent des produits, des fonctions et des services novateurs pour nos clients à une vitesse exceptionnelle », a déclaré David Marquis, vice-président et directeur national d’Intuit Canada dans un communiqué. « Grâce à notre investissement continu dans le développement de nos produits en français, nous espérons donner encore plus de pouvoir aux entrepreneurs francophones et leur démontrer notre engagement à comprendre leurs réalités et à répondre à leurs besoins. »

Paiements QuickBooks offre les avantages suivants :