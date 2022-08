BCE présente ses résultats du second trimestre de 2022

Bell Canada Entreprises (BCE) annonçait la semaine dernière ses résultats du second trimestre de 2022, terminé le 30 juin dernier. Elle rapporte un BAIIA ajusté consolidé en hausse de 4,6 % grâce à une croissance de ses produits services de 3,8 %.

La société fait également état d’un bénéfice net de 654 M$, en baisse de 10,9 %, un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 596 M$, ou 0,66 $ par action ordinaire, en baisse de 13,2 % et un bénéfice net ajusté de 791 M$, générant un BPA ajusté de 0,87 $, en hausse de 4,8 %.

BCE rapporte par ailleurs la poursuite de la croissance des produits tirés des Services sans fil avec 110 761 activations nettes d’abonnés utilisant des téléphones mobiles, soit une hausse de 139,5 %. Elle indique aussi un taux trimestriel de désabonnement des services postpayés de 0,75 % – du jamais-vu, une hausse de 3,8 % du RMU combiné des abonnés utilisant des téléphones mobiles et une croissance élevée des produits tirés des services et du BAIIA ajusté aux taux respectifs de 7,8 % et de 8,3 %.

Dans le domaine des services Internet, elle rapporte 22 620 activations nettes d’abonnés des services Internet de détail, un bond de 27,9 %, et une croissance de 8 % des produits des services d’Internet de détail. En outre la connexion au réseau de fibre d’environ 900 000 nouveaux emplacements en 2022 sur la bonne voie.

Quant aux activités de la division médias de la société, elle enregistre une augmentation des produits tirés des médias de 8,7 %, avec une croissance du BAIIA ajusté de 5,6 % et ses produits tirés du contenu numérique sont en hausse de 55 %.

« L’équipe Bell continue de répondre aux attentes de toutes ses parties prenantes. Nos résultats au T2 sont constants par rapport au trimestre précédent, et confirment que nous avons mis en place les bonnes stratégies pour assurer l’avenir de notre entreprise, c’est-à-dire servir davantage de Canadiens dans les grands centres et les petites localités grâce à l’expansion de notre zone de couverture au moyen des meilleures technologies de réseau et promouvoir l’expérience client », a affirmé Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et Bell Canada dans un communiqué.