Bell branchera 117 000 clients de plus à son réseau de fibre optique en Ontario

Bell annonçait à la fin de la semaine dernière un investissement de plus de 650 M$ pour le déploiement de son infrastructure à large bande en Ontario. S’inscrivant dans le cadre du Plan Internet haute vitesse de l’Ontario, il s’agit d’un partenariat avec le gouvernement de l’Ontario qui de son côté investit 484 M$. Ce sont plus de 177 000 foyers et entreprises qui pourront profiter du nouveau service.

D’ici 2025, Bell prévoit ainsi étendre son réseau tout optique et l’offrir à plus de 80 000 foyers et entreprises dans des régions sous-desservies de la province, dans le cadre du Plan Internet haute vitesse de l’Ontario.

Bell financera également le déploiement complet de la fibre à environ 37 000 foyers et entreprises supplémentaires près des terrains qu’elle couvre, offrant à encore plus de Canadiens sa technologie à large bande passante. Le réseau de Bell offrira des connexions rapides à grande capacité, 100 % fibre optique, avec des vitesses de téléchargement Internet pouvant atteindre 3 Gbit/s ainsi qu’un accès aux principaux services de Bell, comme Télé Fibe.

Il s’agit pour Bell du déploiement de réseau de fibre optique le plus important de 2022 qui vise à atteindre jusqu’à 900 000 foyers et entreprises supplémentaires dans une vaste partie du pays avec des connexions directes par fibre. D’ici la fin de l’année, Bell aura investi quelque 14 G$ en immobilisations depuis 2020, incluant environ 5 G$ cette année. Ces investissements sont destinés aux réseaux de fibre jusqu’au domicile, aux réseaux sans fil 5G et aux réseaux principaux, ainsi qu’à l’expansion continue dans les collectivités rurales et éloignées, pour renforcer la capacité et assurer la résilience, a indiqué la société dans un communiqué.

« Bell est fière de collaborer avec le gouvernement de l’Ontario dans le cadre de cette initiative historique et d’offrir son réseau large bande entièrement optique à encore plus de collectivités difficiles d’accès à travers la province », a affirmé Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell. « En 2022, les dépenses en immobilisations de Bell atteindront environ cinq milliards de dollars. Il s’agit d’un engagement sans précédent en matière d’investissement pour améliorer la vie dans les collectivités à travers le pays. Tout cela est possible grâce à des politiques progressistes à tous les niveaux du gouvernement afin de stimuler la concurrence et les investissements en ce qui a trait aux installations. »