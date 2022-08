Reconnaissance pour Bell en matière de responsabilité d’entreprise et de normes environnementales

Bell vient d’être reconnue comme chef de file en matière de responsabilité d’entreprise par Corporate Knights. Elle a de plus réalisé une étape importante de sa stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, confirmant son alignement sur les normes ESG les plus ambitieuses.

Corporate Knights a donc classé Bell comme étant la première entreprise de télécommunications au monde et quatrième parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada. Il s’agit d’un classement annuel qui évalue 332 des plus grandes entreprises canadiennes selon un ensemble de 24 critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en vue de déterminer les 50 meilleures.

Par ailleurs, Bell est heureuse d’annoncer que ses cibles basées sur la science en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ont été approuvées dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi). Cela confirme l’alignement de l’entreprise sur l’objectif de température le plus ambitieux de l’Accord de Paris, soit de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C.

Concrètement, voici comme cela se traduit :

Réduire de 57 % les émissions absolues de GES de portée 1 et 2 d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 2020.

Réduire de 42 % les émissions absolues de GES de portée 3 provenant de biens d’équipement, des activités liées aux combustibles et aux énergies, du transport et de la distribution en amont, de déchets provenant des activités de l’entreprise, des voyages d’affaires, des déplacements quotidiens du personnel, du transport et de la distribution en aval, de l’utilisation des produits vendus, du traitement en fin de vie des produits vendus, des franchises et des investissements durant la même période.

Effectuer 64 % de fournisseurs par dépenses en biens et services, ayant établi des cibles basées sur la science d’ici 2026.

Être un leader en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance

« Nous sommes fiers de nous appuyer sur notre leadership environnemental en fixant des cibles basées sur la science, ce qui nous positionne comme un chef de file parmi les entreprises en transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Nous nous engageons à bâtir un avenir durable et à contribuer à un monde meilleur. En réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans toutes nos activités, nous continuons d’agir pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques et améliorer notre rendement énergétique », a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada dans un communiqué.