De solides résultats au troisième trimestre pour CGI

La montréalaise CGI annonçait récemment ses résultats financiers du troisième trimestre de son exercice 2023.

« Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2023, une fois de plus, notre équipe a généré une augmentation à deux chiffres du BPA et soutenu l’expansion de notre marge », précise George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI dans un communiqué. « Nos résultats s’appuient sur une combinaison de notre stratégie de croissance rentable, de notre discipline opérationnelle éprouvée, et de la confiance des clients à l’égard de CGI comme leur partenaire de choix pour réaliser une transformation numérique basée sur le rendement du capital investi. Les solides nouveaux contrats conclus au cours du trimestre sont dus à nos services en mode délégué et à nos solutions de propriété intellectuelle à l’échelle de la planète, surtout dans les secteurs gouvernementaux et des services financiers. Compte tenu de l’environnement macroéconomique actuel, le portefeuille diversifié de géographies, de secteurs d’activité et de services constitue une base résiliente pour assurer notre croissance rentable. »

La Société a donc généré des revenus de 3,62 milliards de dollars, une hausse de 11,2 % par rapport à l’an dernier. En faisant exclusion de l’impact des devises étrangères, les revenus ont affiché une hausse de 6,3 % par rapport à l’an dernier.

Le bénéfice avant impôt sur les bénéfices était de 559,0 M$, en hausse de 14,3 % par rapport à l’an dernier, pour une marge de 15,4 %, en hausse de 40 points centésimaux comparativement à la même période l’an passé. Le BAII ajusté a atteint 584,8 M$, une hausse de 12,5 % par rapport à l’an dernier, pour une marge de 16,1 %, en hausse de 10 points centésimaux comparativement à la même période l’an passé.

Quant au bénéfice net, il s’établi à 415,0 M$, soit une hausse de 13,9 % comparativement à la même période l’an dernier, pour une marge de 11,5 %. Le bénéfice par action après dilution s’est ainsi chiffré à 1,75 $ comparativement à 1,51 $ l’an dernier, une hausse de 15,9 %.

À ce jour, la société compte quelque 91 500 conseillers et professionnels, une augmentation nette de 3 000 personnes sur 12 mois.

Ses nouveaux contrats se sont chiffrés à 4,39 milliards de dollars, en hausse de 978 M$ par rapport à l’an dernier. En date du 30 juin 2023, son carnet de commandes totalisait 25,63 milliards de dollars ou 1,8 fois ses revenus annuels.