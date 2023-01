Lightspeed Commerce annonce des coupures de postes tout en visant une « croissance rentable »

La société montréalaise Lightspeed Commerce Inc., qui offre une plateforme de commerce tout-en-un, annonce aujourd’hui une réorganisation visant à rationaliser le modèle d’exploitation de la société tout en continuant à se concentrer sur une croissance rentable.

La réorganisation comprend l’élimination d’environ 300 postes, soit environ 10% des dépenses salariales de Lightspeed, la moitié de la réduction des coûts provenant des échelons de la direction. Lightspeed continuera d’embaucher pour des rôles de mise en marché et de développement.

Cette réorganisation représente une étape délibérée dans la réalisation de la stratégie de Lightspeed visant à unifier l’ensemble des sociétés et des produits acquis. La nouvelle structure devrait permettre de réaliser des gains d’efficacité après avoir absorbé les employés, les technologies et les processus provenant de ses dernières acquisitions, précise la société dans un communiqué.

« Nous avons accompli un travail exceptionnel pour atteindre notre objectif d’intégrer chaque marque et de lancer nos produits phares sur le marché », a déclaré JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. « Cela représente trois ans de travail ardu et fondamental qui nous place sur la voie du succès à long terme. Le lancement de ces produits phares, combiné à notre nouvelle structure allégée, nous permettra d’être plus agiles et plus réactifs pour nos clients, tout en investissant dans des innovations qui alimenteront notre croissance à long terme. »

Lightspeed s’attend à ce que les résultats du troisième trimestre, qui seront annoncés le 2 février prochain, se situent dans la fourchette précédemment établie pour les prévisions de revenus et qu’ils soient supérieurs aux prévisions de BAIIA ajusté.

La société estime que les mesures annoncées coûteront de 12 à 14 millions de dollars en indemnités de départ, avantages sociaux et coûts connexes.

Fondée à Montréal 2005, Lightspeed possède des équipes réparties en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société est au service des entreprises de vente au détail, de restauration et de golf dans plus de 100 pays.