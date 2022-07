Partenariat élargi entre Lightspeed et OpenTable pour des restaurants plus efficaces

Renaud Larue Langlois - 19/07/2022

Lightspeed Commerce, une entreprise montréalaise qui offre une plateforme commerciale tout-en-un permettant aux commerçants à travers le monde de simplifier, adapter et fournir des expériences client exceptionnelles, annonce l’expansion de son partenariat d’intégration des systèmes avec OpenTable, une plateforme de réservation de restaurant en ligne.

L’intégration entre OpenTable et Lightspeed permet aux deux systèmes de communiquer en temps réel, ce qui simplifie l’accès à l’information essentielle dont les restaurateurs ont besoin pour gérer efficacement la salle à un seul et même endroit. « En exploitant le potentiel de chacun, les utilisateurs de l’intégration des systèmes Lightspeed et OpenTable peuvent mieux comprendre le comportement et les dépenses des consommateurs, obtenir des informations à jour sur le statut des tables et faire le suivi des revenus en temps réel », indique Lightspeed dans un communiqué.

Cette expansion du partenariat survient au moment où les restaurants continuent de faire face à des conditions de fonctionnement difficiles/ avec la hausse des coûts et la pénurie de personnel, et elle met un nouvel accent sur la nécessité d’être efficace, sans compromettre l’expérience client.

Parmi les avantages de la solution combinée, le communiqué précise que les restaurants l’utilisant profitent:

D’une meilleure rotation des tables avec des mises à jour à la seconde près, afin que les hôtes connaissent le statut de chaque table.

De la création automatique de l’addition lorsqu’un repas est terminé.

De la consultation rapide des informations sur les visites précédentes, notamment de la dépense moyenne, des informations sur les commandes antérieures et plus, permettant ainsi aux employés de fournir aux clients un accueil et un service de niveau supérieur.

De rapports interactifs disponibles en tout temps, de n’importe où, donnant aux restaurateurs un accès en temps réel aux ventes, aux revenus, et plus, de leur restaurant.

« Avec Lightspeed Restaurants, nous cherchons toujours à aider les restaurants à offrir la meilleure expérience client possible. Ce partenariat fournit à la direction et aux employés des informations détaillées sur les clients pour chaque réservation », a déclaré Peter Dougherty, directeur général, Restaurants chez Lightspeed. « OpenTable est une plateforme chef de file dans la restauration, et nous sommes fiers d’apporter plus de ressources de ce genre à nos clients à travers le monde. »

