Partenariat entre QScale et Énergir Développement pour la décarbonation du Québec 

QScale, une société québécoise fondée en 2018 qui développe des centres de traitement informatique écoresponsables et Énergir Développement, une entreprise d’énergie diversifiée, vont collaborer afin de maximiser la valorisation de rejets thermiques (VRT) au Québec.

Ensemble, les deux partenaires vont poser des gestes concrets pour la décarbonation du Québec en unissant leurs expertises respectives pour récupérer et valoriser la chaleur des centres de traitement de données. Ainsi, QScale fournira gratuitement les rejets thermiques de ses centres et Énergir assurera leur mise en œuvre, de la conception à l’opération.

C’est au campus Q01 de QScale, situé à Lévis, que les premiers projets de VRT auront lieu. Ils permettront une deuxième utilisation de l’énergie renouvelable qui alimente le centre de traitement informatique, qui y sera transformée en chaleur récupérable par d’autres utilisateurs. On prévoit que les premiers rejets thermiques soient disponibles dès le début de l’année 2024.

À terme, le campus Q01 représenterait l’un des plus importants valorisateurs de rejets thermiques en son genre au Québec, affirme QScale. Jusqu’à 96 mégawatts (MW), ce qui équivaut à la consommation de plus de 15 000 foyers québécois, qui pourront être distribués via des boucles énergétiques.

« Notre mission est de concevoir des centres de traitement de données de classe mondiale qui s’inscrivent dans une logique de développement durable », indique Martin Bouchard, cofondateur et président de QScale. « Les superordinateurs hébergés dans nos centres de traitement agissent comme des radiateurs, générant de la chaleur lors de leur utilisation. QScale est spécifiquement conçu pour récupérer 100 % de ces rejets thermiques. Il est donc naturel que QScale s’associe avec un partenaire reconnu comme Énergir, qui vise à se diversifier en matière de distribution énergétique durable. Cette collaboration nous permettra de maximiser la valorisation des rejets thermiques de nos centres. »

La valorisation des rejets thermiques consiste à utiliser les surplus de chaleur qui sont rejetés par une entreprise au sein de son voisinage. Au Québec, près de 35 % de l’énergie consommée par les grandes industries n’est pas valorisée, précise QScale. Les projets de valorisation de cette chaleur perdue permettent de générer des bénéfices environnementaux importants.