Modaxo acquiert la montréalaise ExPretio

Modaxo Inc., une organisation technologique mondiale du domaine du transport de personnes, annonçait récemment l’acquisition d’ExPretio Technologies Inc., un fournisseur de solutions de tarification flexible (revenue management) et d’intelligence client pour les opérateurs ferroviaires et de bus.

Basée à Montréal, ExPretio a été fondée en 2003. Ses solutions s’appuient sur l’intelligence artificielle et les mégadonnées pour prévoir la demande quotidienne des clients et optimiser les stocks en temps réel, explique Modaxo dans un communiqué. Cela permet aux opérateurs ferroviaires et de bus de gérer dynamiquement la disponibilité des sièges et les prix afin de maximiser les revenus et l’utilisation des actifs.

« Notre mission est de faire progresser et de révolutionner l’application des concepts et des principes de gestion des revenus dans l’industrie du transport ferroviaire de passagers », a déclaré Carlos Triana, directeur général d’ExPretio. « Faire partie d’une grande organisation comme Modaxo nous permet de tirer parti de l’investissement, du support, du coaching, des meilleures pratiques et de l’apprentissage par les pairs mis à disposition par Modaxo au profit de nos clients et utilisateurs finaux. Nous sommes ravis d’ouvrir un nouveau chapitre dans le parcours d’ExPretio et de consolider notre position de leaders d’opinion et de marché. »

ExPretio conservera sa marque et son autonomie. Carlos Triana continuera de diriger l’entreprise avec le soutien de l’équipe de direction actuelle. ExPretio représente la 20e marque du portefeuille Modaxo d’entreprises travaillant à fournir la technologie et les solutions « qui font bouger les gens dans le monde ».