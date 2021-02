Microsoft Viva, une plateforme pour l’épanouissement au travail

Marie Pâris - 16/02/2021

Microsoft lance Microsoft Viva, une plateforme dédiée à l’expérience employé et conçue pour favoriser l’engagement, la formation, le bien-être et le partage de connaissances dans son environnement de travail.

Intégrée à Microsoft 365 et à Microsoft Teams, Viva vise à accélérer la collaboration en entreprise et à permettre à chaque collaborateur de se développer et de s’épanouir dans son environnement professionnel. La solution s’articule autour de quatre modules qui représentent des enjeux clés des entreprises aujourd’hui : l’engagement des employés, leur bien-être, la formation et le partage de connaissances.

Viva Connections fournit une interface numérique personnalisée, conçue comme un point d’entrée unique, facilitant l’accès aux ressources d’une organisation, comme les communications internes, les politiques et les avantages sociaux. Bâtie sur Microsoft 365, la plateforme favorise l’engagement des employés en leur permettant, même à distance, de travailler et d’interagir avec leurs pairs.

Grâce à l’intelligence artificielle, Viva Topics organise les différents contenus d’une organisation autour de rubriques et fiches thématiques pouvant s’afficher automatiquement, sous la forme de cartes, dans les conversations en cours ou les documents de travail, lors de l’utilisation d’Office 365, de Microsoft SharePoint ou de Microsoft Teams.

Pour les employés, Viva propose un ensemble de conseils pour les aider à organiser dans leur agenda des pauses à intervalle régulier, à planifier des temps dédiés à la concentration ou à la formation, ou encore à renforcer les relations avec leurs collègues. Pour les gestionnaires, la solution propose des recommandations personnalisées visant à promouvoir la réussite de leurs équipes et leur bien-être.

Pour les équipes de direction, Viva Insights suggère de nouveaux modèles organisationnels afin de garantir le meilleur équilibre entre performance et bien-être. Recommandations organisationnelles ou opérationnelles, aménagement de l’espace lorsque les entreprises réimaginent leurs bureaux pour le travail hybride : Viva Insights fournit aux dirigeants une analyse complète pour promouvoir une nouvelle culture d’entreprise.

Enfin, Viva Learning veut démocratiser la formation professionnelle et le développement des compétences. La plateforme regroupe ainsi, au même endroit, toutes les ressources de formation dont dispose une organisation, y compris des contenus issus de LinkedIn Learning, de Microsoft Learn, ou de prestataires tels que Skillsoft, Coursera, Pluralsight et edX.

