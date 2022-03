Microsoft admet que Lapsus$ a piraté le compte d’un employé

Howard Solomon - 24/03/2022

Microsoft a reconnu que le groupe d’extorsion Lapsus$ a compromis le compte d’un seul employé et qu’il a eu un « accès limité » à ses systèmes.

Microsoft affirme aussi que le fait que le groupe se soit vanté d’avoir volé le code source de l’entreprise lui a permis d’interrompre l’attaque « en pleine opération »

Selon la déclaration publiée mardi par les équipes de sécurité de l’entreprise, « aucun code ou donnée de clients n’a été impliqué dans les activités observées ».

Lapsus$ n’a jamais prétendu avoir volé du code client.

Selon le site d’information Bleeping Computer, le groupe a publié une capture d’écran de ce qui semble être le compte Azure DevOps de Microsoft.

Quand il a commencé à divulguer 37 Go de données, le groupe a déclaré que celles-ci contenaient la majeure partie du code source du moteur de recherche Bing de Microsoft et une partie du code de Bing Maps et de Cortana.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Lire aussi :

Okta aurait dû agir plus vite, selon le chef de sa sécurité informatique

Lapsus$ affirme avoir atteint Microsoft et Okta

Le cheval de Troie Gh0stCringe requiert des interventions

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

Tags: extorsion